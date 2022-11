Das ist die Startelf gegen den Oman

Der letzte Test vor der WM in Katar steht für die Nationalmannschaft heute (ab 18 Uhr, live bei RTL) in Maskat gegen Gastgeber Oman an. Bundestrainer Hansi Flick hat sich unter anderem für Debütant Youssoufa Moukoko entschieden.

Die Startelf: 1 Neuer (C) - 3 Raum, 4 Ginter, 5 Kehrer, 7 Havertz, 8 Goretzka, 16 Klostermann, 18 Hofmann, 19 Sané, 21 Gündogan, 26 Moukoko.

[dfb]