Das ist die Startelf gegen Dänemark

Es ist das entscheidende Duell in der UEFA Nations League: Ab 20.30 Uhr (live im ZDF und auf zdf.de) geht es für die Frauen-Nationalmannschaft in Rostock gegen Dänemark um die letzte Chance auf einen Olympiaplatz. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch ändert seine Startelf im Vergleich zum letzten Länderspiel in Island auf sechs Positionen. Die in Reykjavik verletzt fehlenden Merle Frohms, Marina Hegering, Sydney Lohmann und Alexandra Popp kehren zurück ins Team, dazu kommen Sjoeke Nüsken und Sara Däbritz.

Die Startelf: 1 Frohms - 2 Linder, 3 Hendrich, 5 Hegering, 6 Nüsken, 8 Lohmann, 9 Huth, 11 Popp (C), 13 Däbritz, 15 Gwinn, 19 Bühl.