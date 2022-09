Das ist die Startelf gegen Bulgarien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft heute (ab 18.30 Uhr, live bei ARD One) im letzten Spiel der WM-Qualifikation in Plovdiv auf Bulgarien. Bereits vor der Partie hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg angekündigt, zu rotieren. Gleich zehn Spielerinnen sind im Vergleich zum 3:0 in der Türkei neu in der Startformation - einzig Linda Dallmann stand auch schon in Bursa von Beginn an auf dem Feld.

Die deutsche Startelf: Schult - Kleinherne, Feldkamp, Schüller, Lohmann, Freigang, Däbritz (K), Nüsken, Dallmann, Wassmuth, Brand.