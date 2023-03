Das ist die Startelf gegen Belgien

Beim zweiten Auftritt des Jahres der Nationalmannschaft heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Köln gegen Belgien tauscht Bundestrainer Hansi Flick auf drei Positionen. Für die angeschlagen abgereisten Nico Schlotterbeck und Kai Havertz rücken Thilo Kehrer und Serge Gnabry in die Startelf. Zudem ersetzt Leon Goretzka, der ebenso wie Matthias Ginter sein 50. Länderspiel bestreitet, Emre Can im defensiven Mittelfeld.

Die Startelf: 1 ter Stegen - 3 Raum, 4 Ginter, 5 Kehrer, 17 Wolf - 6 Kimmich (C), 8 Goretzka - 10 Gnabry, 18 Wirtz - 9 Füllkrug, 11 Werner.