Das ist die Startelf fürs Moldau-Spiel

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft bestreitet heute (ab 18.15 Uhr, live auf ProSiebenMAXX und ran.de) in der EM-Qualifikation gegen Moldau ihr erstes Länderspiel des Jahres. In der brita-Arena in Wiesbaden will das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz den dritten Sieg im vierten Qualifikationsspiel einfahren. Ihr Debüt geben Amos Pieper und Ismail Jakobs.

Die deutsche Startelf: 23 Grill - 4 Nico Schlotterbeck, 5 Pieper, 6 Geiger, 8 Maier (C), 10 Nmecha, 11 Berisha, 13 Özcan, 17 Hack, 18 Jakobs, 21 Baku.