Das ist die Startelf fürs Belgien-Spiel

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft bestreitet heute (ab 16 Uhr, live auf ProSieben und ran.de) in der EM-Qualifikation gegen Belgien ihr letztes Länderspiel des Jahres. Im Schwarzwald-Stadion in Freiburg will das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz den dritten Sieg im dritten Qualifikationsspiel einfahren und die Tabellenführung ausbauen. Erstmals von Beginn an darf Dennis Geiger von der TSG Hoffenheim ran.

Die deutsche Startelf: 1 Schubert - 4 Nico Schlotterbeck, 8 Geiger, 9 Serra, 10 Nmecha, 15 Kilian, 17 Hack, 19 Fein, 20 Janelt, 21 Baku, 22 Eggestein.