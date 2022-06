Das ist die "Mannschaft der Saison"

Eine extrem spannende Drittligasaison ging mit dem Relegationsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SG Dynamo Dresden zu Ende. Dabei stiegen die Pfälzer nach vier Jahren in der 3. Liga in die 2. Bundesliga auf. Zum Abschluss stand nun die Kür an, die Mannschaft der Saison wurde ermittelt. DFB.de präsentiert die Topelf, die nach einer Vorauswahl durch eine Fachjury auf dem Instagramkanal der 3. Liga von den Fans gewählt werden konnte.

Während der Magdeburger Baris Atik, der Spieler der Saison, in der Mannschaft der Saison gesetzt war, standen Akteure zahlreicher weiterer Drittligisten zur Auswahl. In die Topelf schafften es aber schließlich nur Akteure von Meister 1. FC Magdeburg, Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und 1860 München. Aus Magdeburg neben Baris Atik noch Verteidiger Alexander Bittroff und Mittelfeldmotor Andreas Müller.

Die meisten Spieler - mehr als die Hälfte - stellt der 1. FC Kaiserslautern mit Torhüter Matheo Raab, den beiden Verteidigern Boris Tomiak und Kevin Kraus sowie den Mittelfeldakteuren Marlon Ritter und Mike Wunderlich. Stürmer Terrence Boyd komplettiert den FCK-Block. Der Tabellenvierte 1860 München füllt mit Spielmacher Richard Neudecker und Torschützenkönig Marcel Bär die Mannschaft der Saison auf. Die meisten Stimmen aller Spieler erhielt Torhüter Matheo Raab (3882).

Die "Mannschaft der Saison"

Tor:

Matheo Raab (1. FC Kaiserslautern)

Abwehr:

Boris Tomiak (1. FC Kaiserslautern)

Alexander Bittroff (1. FC Magdeburg)

Kevin Kraus (1. FC Kaiserslautern)

Mittelfeld:

Andreas Müller (1. FC Magdeburg)

Marlon Ritter (1. FC Kaiserslautern)

Richard Neudecker (TSV 1860 München)

Mike Wunderlich (1. FC Kaiserslautern)

Angriff:

Baris Atik (1. FC Magdeburg)

Marcel Bär (TSV 1860 München)

Terrence Boyd (1. FC Kaiserslautern)

[dfb]