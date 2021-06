Das ist die "Mannschaft der Saison"

Eine extrem spannende Drittligasaison ging mit dem Relegationsduell zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück zu Ende. Dabei stiegen die Schanzer im dritten Anlauf in die zweithöchste deutsche Spielklasse auf. Zum Abschluss steht nun die Kür der Mannschaft der Saison" an. DFB.de präsentiert die Topelf, die die Kapitäne und Trainer der 20 Drittligisten gewählt haben.

Jeder der 40 Stimmberechtigten durfte pro Mannschaftsteil einen Spieler benennen. Kurios: Von Meister Dynamo Dresden wurde kein Akteur in die Topelf gewählt. Dagegen darf sich Schlusslicht SpVgg Unterhaching über die Nominierung von Markus Schwabl freuen, der mit zwölf Assists bester Vorlagengeber der Liga war. Aus dem zweitbesten Defensivverbund überzeugte Keeper Markus Kolke (F.C. Hansa Rostock) mit herausragenden Paraden die Trainer und Kapitäne. Ingolstadts Abwehrrecke Björn Paulsen und Phillipp Steinhart von 1860 München komplettieren die Defensive.

Das Mittelfeldduo in der Zentrale bilden Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg) und Richard Neudecker (1860 München). Stoppelkamp ist neben Sercan Sararer der einzige Akteur, der zweistellig traf und mehr als zehn weitere Tore vorbereitete. Auch Morris Schröter (FSV Zwickau) und Saarbrückens Nicklas Shipnoski zeigten sich auf der Außenbahn nicht nur treffsicher, sondern legten auch mustergültig auf. Auch die in der Vorsaison aufgestiegenen Türkgücü München und SC Verl dürfen sich über je einen Akteur in der Elf der Saison freuen: Sercan Sararer und Aygün Yildirim reihen sich im Angriff neben Sascha Mölders ein. Mölders war zuvor durch die Fans der 3. Liga zum Spieler der Saison gekürt worden. Mit 36 Jahren ist er zudem der älteste Torschützenkönig im deutschen Profifußball. Kurios, verrückt und unberechenbar - wie die 3. Liga eben so ist.

Die "Mannschaft der Saison"

Tor:

Markus Kolke (F.C. Hansa Rostock)

Abwehr:

Phillipp Steinhart (1860 München)

Björn Paulsen (FC Ingolstadt)

Markus Schwabl (SpVgg Unterhaching)

Mittelfeld zentral:

Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg)

Richard Neudecker (1860 München)

Außenbahn:

Nicklas Shipnoski (1. FC Saarbrücken)

Morris Schröter (FSV Zwickau)

Angriff:

Sercan Sararer (Türkgücü München)

Sascha Mölders (1860 München)

Aygün Yildirim (SC Verl)

