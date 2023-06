Das ist die DFB-Schiedsrichterliste 2023/2024

Die Sportliche Leitung der DFB Schiri GmbH hat die Listen der DFB-Schiedsrichter*innen in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga für die Spielzeit 2023/2024 festgelegt. Nachdem es im vergangenen Jahr keinen Wechsel im Kader der Bundesliga-Schiedsrichter gegeben hat, findet sich diesmal wieder ein neuer Name unter den Unparteiischen der höchsten deutschen Spielklasse: Timo Gerach darf sich über die Nominierung freuen, der 36-Jährige aus Landau konnte bereits in zwei Partien erste Bundesliga-Erfahrungen sammeln.

Benjamin Cortus beendet seine Laufbahn als Schiedsrichter auf dem Feld nach 75 Spielleitungen in der Bundesliga und konzentriert sich künftig auf die Aufgabe als Video-Assistent. Dies ist das Ergebnis der Perspektivgespräche zwischen Cortus und der Sportlichen Leitung. Er war in den letzten Spielzeiten schon mit guten Leistungen als Video-Assistent in der Bundesliga im Einsatz und sieht die Spezialisierung als "neue Herausforderung, die ich gern annehmen möchte".

Drei Neue in Liga zwei, acht in der 3. Liga

Den Sprung in die 2. Bundesliga haben Tom Bauer, Richard Hempel und Patrick Schwengers geschafft. Nikolai Kimmeyer, Dr. Martin Thomsen und Sven Waschitzki-Günther werden als Schiedsrichter-Assistenten bis zur Bundesliga eingesetzt.

Neu als Schiedsrichter*innen in der 3. Liga sind Daniel Bartnitzki, Leonidas Exuzidis, Fabienne Michel, Felix Prigan, Timon Oliver Schulz, Felix Weller, Jarno Wienefeld und Tobias Wittmann. Auf die Assistenten-Tätigkeit in der 2. Bundesliga spezialisieren sich hingegen Steven Greif, Tobias Schultes und Mitja Stegemann.

Zu den spezialisierten Video-Assistenten gehören in der kommenden Saison 18 Referees, neben Cortus sind dabei auch Vanessa Kaminski (Arlt), Katrin Rafalski und Patrick Hanslbauer neu.

