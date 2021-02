Das ist die deutsche Startelf gegen Belgien

Vor dem ersten Auftritt der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beim Miniturnier "Three Nations. One Goal" der möglichen Co-Gastgeber für die WM 2027 verzichtet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf größere Experimente und schickt für die Partie gegen Belgien am Aachener Tivoli eine mehr als schlagkräftige Formation aufs Feld.

Die deutsche Aufstellung: Frohms - Hendrich, Hegering, Schüller, Lohmann, Huth (C), Marozsan, Däbritz, Rauch, Bühl, Lattwein.

[dfb]