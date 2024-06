Das ist die deutsche Startelf beim EM-Auftakt

Es kann losgehen: Die deutsche Nationalmannschaft startet mit derselben Elf in das Eröffnungsspiel der EURO 2024 in München gegen Schottland (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und im ZDF) wie in das letzte und erfolgreiche Vorbereitungsspiel gegen Griechenland.

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf folgende Startelf: Neuer - Rüdiger, Tah, Kimmich, Havertz, Kroos, Musiala, Wirtz, Mittelstädt, Gündogan (C), Andrich.