Das ist der Kader für die EM-Qualifikation

Für die U 19-Junioren wird es ernst: Vom 21. bis 27. September wird in Niedersachsen die erste Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft in Malta (3. bis 16. Juli 2023) ausgespielt. DFB-Trainer Guido Streichsbier hat für das Miniturnier mit Spielen gegen Armenien, Belarus und die Slowakei nun einen 19-köpfigen Kader nominiert.

"Nachdem die Jungs im U 17-Alter durch die Corona-Pandemie keine Chance hatten, sich für eine EM zu qualifizieren, freuen sich alle darauf, jetzt loslegen zu können", so Streichsbier. "Die U 19-EM 2023 auf Malta ist unser klares Ziel, und dafür werden wir zum ersten Spiel voll da sein."

Zum Auftakt geht es am 21. September (ab 12 Uhr) in Gifhorn gegen das armenische Team, die beiden weiteren Spiele gegen Belarus am 24. September (ab 16 Uhr) und zum Abschluss gegen die Slowaken am 27. September (ab 16 Uhr) steigen jeweils in Braunschweig. Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe ziehen in die zweite EM-Qualifikationsrunde ein, die vom 16. bis 29. März 2023 ausgetragen wird.