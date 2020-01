Das anspruchsvolle Spiel mit dem Futsal-Ball

Hoher Zeitdruck, beengte Platzverhältnisse und ein hallenoptimierte Ball - das ist Futsal. Die Sportart ist sowohl von Intensität als auch von Kontrolle geprägt, denn der Futsal-Ball eignet sich durch seine besonderen Sprung- und Rolleigenschaften perfekt für das Spiel in der Halle. "Training und Service" stellt eine Trainingseinheit vor, um die Mannschaft in das Futsal-Spiel einzuführen.

Technische Basics und die Gewöhnung an den Ball sind die Schwerpunkte dieser Trainingseinheit. Dribbeln, Passen, An- und Mitnehmen, Schießen und die Anwendung all dieser Techniken im Spiel Fünf-gegen-Fünf: So lernen die Spieler, was Futsal ist.

