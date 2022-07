Das ändert sich zur Pokalsaison 2022/2023

Im Zuge der Rechtevergabe für die Spielzeiten 2022/2023 bis 2025/2026 ändern sich Spieltage, Anstoßzeiten und Übertragungsrechte im DFB-Pokal. Im FAQ erläutert DFB.de den Rahmenterminkalender und sagt, was sich im Vergleich zur vergangenen Saison geändert hat.

Wann findet die erste Pokalrunde statt?

Da der DFL-Supercup zwischen Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München am Samstag, 30. Juli (ab 20.30 Uhr, live bei Sat.1 und Sky), sich mit der ersten Runde des DFB-Pokals überschneidet, finden die Pokalpartien der beiden Titelträger erst Ende August statt. RB Leipzig ist am Dienstag, 30. August (ab 20.45 Uhr), bei Regionalligist Teutonia 05 Ottensen zu Gast, der FC Bayern spielt am Mittwoch, 31. August (ab 20.45 Uhr), beim Drittligisten FC Viktoria Köln.

Die übrigen 30 Erstrundenpartien werden zwischen dem 29. Juli und dem 1. August ausgetragen. Die Anstoßzeiten dieser Partien sind andere als noch 2021/2022. Während in der vergangenen Saison immer erst am Nachmittag die erste Partie angepfiffen wurde, finden am Samstag, 30. Juli, und Sonntag, 31. Juli, jeweils zwei Partien schon ab 13 Uhr statt.

Rahmentermine für die zweite Pokalrunde sind der 18. und 19. Oktober 2022.

Wie sind die künftigen Pläne für Achtelfinale und Viertelfinale?

Nachdem das Achtelfinale des DFB-Pokals 2021/2022 noch im Februar stattgefunden hat, soll es künftig im ersten Kalenderjahr der Saison stattfinden, auch die Viertelfinalpartien sollen vorgezogen werden. Statt im April wird die Runde der letzten Acht im Februar ausgetragen, die vier Partien sollen hierbei an vier verschiedenen Tagen und über zwei Wochen gestreckt terminiert werden.

Warum lässt sich das 2022/2023 nicht durchführen?

Die Pläne für Achtelfinale und Viertelfinale können wegen der FIFA Weltmeisterschaft 2022 in Katar (21. November bis 18. Dezember) noch nicht in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Achtelfinalpartien 2022/2023 sind daher außerplanmäßig für den 31. Januar, 1., 7. und 8. Februar 2023 angesetzt. Die Viertelfinals steigen am 4. und 5. April 2023.

Wo ist der DFB-Pokal live zu sehen?

Die ARD und das ZDF teilen sich die Rechte von 15 Pokalterminen im frei empfangbaren Fernsehen, darunter befinden sich sowohl die beiden Halbfinals (2. und 3. Mai 2023) als auch das Finale am 3. Juni 2023. Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte für die Übertragung aller 63 DFB-Pokalspiele gesichert, bei DAZN werden zudem jeweils ab Mitternacht Highlights der Spiele zu sehen sein.

[dfb]