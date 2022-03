Dardai: "Wir sind fokussiert und bereit"

Zum Auftakt des Länderspieljahres 2022 siegte die U 21-Nationalmannschaft deutlich 4:0 gegen Lettland und behauptete somit die Pole-Position in der EM-Qualifikationsgruppe B. Am Dienstag (ab 17 Uhr, live auf ProSieben MAXX) ist das DFB-Team dann zu Gast beim Tabellenzweiten Israel. Vor dem wegweisenden Duell sprechen Marton Dardai und Jan Thielmann darüber.

Marton Dardai über...

... sein Debüt: Mein erstes Spiel ist optimal gelaufen, es war einfach ein schöner Abend mit der Mannschaft. Ich wurde super aufgenommen und habe wenig nachgedacht, sondern einfach gespielt und versucht, dem Team zu helfen.

... den Gegner Israel: Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, es geht um wichtige Punkte. Die israelische Mannschaft ist sehr gut. Wir müssen das abrufen, was wir können. Dann bin ich mir sicher, dass wir erfolgreich sein werden. Wir sind fokussiert und bereit.

... das Hinspiel: Ich persönlich habe mir nur die Highlights angeschaut. (lacht). Wenn man Spiele in der letzten Minute entscheidet, ist die Freude danach umso größer.

... seine Stärken: Ich bringe viel mit - sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Torgefährlich kann ich auch werden, auch wenn es nicht so aussieht. (lacht)

Jan Thielmann über...

... seine Leistung gegen Lettland: Besser spielen kann man immer. Aber die Teamleistung steht im Vordergrund, und mit dem 4:0 können wir zufrieden sein.

... die Situation in der EM-Qualifikation: Die Niederlage gegen Polen war ein Ausrutscher. Wir wussten, dass wir gegen Lettland punkten müssen - und das haben wir souverän geschafft. Jetzt haben wir ein wichtiges Spiel vor der Brust, und wenn wir da drei Punkte einfahren, dann sieht es ganz gut aus für uns. Wir machen uns keine Sorgen um die Tabelle. Wir wissen, dass wir in Führung liegen.

... das Hinspiel gegen Israel: Ich habe damals die zweite Halbzeit geschaut. Die Mannschaft hat sich nie aufgebeben. Dass wir dann noch in der Nachspielzeit gewinnen, ist überragend. Das zeigt die Moral im Team. Wenn wir am Dienstag mit derselben Einstellung ins Spiel gehen, wird es diesmal nicht so spannend.

... seine defensiven Qualitäten: Es ist wichtig, vorne Tore zu machen, aber auch, hinten auszuhelfen, wenn es brenzlig ist. Unser Trainer im Verein fordert das auch. Wenn ich eine Situation sehe, die potenziell gefährlich werden kann, dann agiere ich natürlich.

... seine Rolle beim 1. FC Köln: Wir spielen eine sehr gute Runde dieses Jahr. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen jedes einzelne positiv gestalten. Ich bin sehr zufrieden beim FC.

