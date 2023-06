Dárdai und Stiller: "Die U 21 steht für Engagement, Herz und Familie"

Am Donnerstagabend (ab 18 Uhr, live in Sat.1) startet die deutsche U 21-Nationalmannschaft im georgischen Kutaissi gegen Israel in die Europameisterschaft. Im DFB.de-Interview mit Redakteur Karl Evers sprechen Márton Dárdai und Angelo Stiller über die Stimmungslage im Team, die Eindrücke aus dem Trainingslager in Südtirol und die Vorfreude auf den EM-Auftakt.

DFB.de: Herr Stiller, Herr Dárdai, wie ist die Stimmung im Team so kurz vor dem EM-Start?

Angelo Stiller: Die Stimmung ist sehr gut. Wir hatten in Südtirol optimale Bedingungen, um uns auf die EM vorzubereiten und haben uns auch in den zwei Tagen hier in Georgien gut eingelebt. Wir unternehmen viel, um als Team noch enger zusammenzurücken.

DFB.de: Was unternehmen Sie konkret?

Stiller: Wir spielen Fußballtennis, Tischtennis, Cornhole, Schach oder Kartenspiele wie "UNO". Es ist schön zu sehen, dass die Freizeit nicht alleine auf dem Zimmer verbracht wird, sondern fast immer gemeinsam als Gruppe.

Márton Dárdai: Definitiv. Wir merken, dass der Teamspirit durch diese Aktivitäten von Tag zu Tag stärker wird.

DFB.de: Wie schafft man es jetzt, den Schalter von Freude und Spaß auf Fokus und Ernsthaftigkeit umzulegen?

Stiller: Das ist nicht schwer. Jeder weiß, wofür er hier ist. Wir wollen uns zeigen, uns als Team gut präsentieren. Dafür ist die gute Laune der letzten Tage eine wichtige Grundlage.

DFB.de: Mit Welchen drei Worten lässt sich die U 21-Nationalmannschaft am besten beschreiben?

Stiller: Engagement, Herz…

Dárdai: Und Familie.

DFB.de: Woran haben Sie in den vergangenen Tagen auf dem Trainingsplatz gearbeitet?

Dárdai: Die Einheiten im Trainingslager in Südtirol waren sehr intensiv, wir haben sowohl im taktischen als auch athletischen Bereich gearbeitet.

Stiller: Unsere spielerischen Abläufe haben wir sehr intensiv trainiert, damit wir uns bei der EM auf dem Platz blind verstehen. Außerdem haben wir unsere Stärken, auf die wir im Laufe des Turniers vertrauen wollen, nochmal hervorgehoben.

DFB.de: Wie groß ist die Vorfreude auf den EM-Start?

Dárdai: Sehr groß. Wir haben uns sehr gut auf die EM vorbereitet und freuen uns, dass es nun endlich losgeht. Es ist für uns alle eine große Bühne, die wir so gut und so lange wie möglich nutzen wollen.

DFB.de: Márton Dárdai hat bereits eine U 17-Europameisterschaft gespielt. Für Sie, Herr Stiller, ist es das erste große Turnier im Nationaltrikot. Freuen Sie sich auf Ihr EM-Debüt?

Stiller: Ich habe große Lust darauf und kann es kaum abwarten. Die positive Anspannung wächst.

DFB.de: Wie blicken Sie auf das erste Spiel gegen Israel?

Dárdai: Wir möchten das Spiel unbedingt gewinnen. Aber wir wissen auch, dass jeder Fehler bestraft werden kann. In der EM-Qualifikation haben wir schon zweimal gegen Israel gespielt und jeweils knapp gewonnen, das waren sehr enge Partien. Deshalb sind wir darauf vorbereitet, auf einen starken Gegner zu treffen.

[ke]