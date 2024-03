Dann hebt er ab und...

Bange drei Sekunden des Wartens, dann die Gewissheit: Der Schiedsrichter zeigt auf den Mittelpunkt. Der Treffer zählt. Der Ball war hinter der Linie. Fülle erlöst uns kurz vor Schluss mit seiner Schulter und bringt die Fans in Ekstase. Abpfiff, es bleibt beim 2:1 für Deutschland. Die Fans feiern unsere Mannschaft. Die Euphorie nach den nun zwei gewonnenen Testspielen gegen starke Gegner ist deutlich spürbar.

"Jetzt kann die Europameisterschaft kommen. Ich hoffe, dass sich die Mannschaft nun gefunden hat und wir auf diese Leistungen aufbauen können", sagt Fan-Club-Mitglied Patrick. Bemerkbar machte sich die Euphorie schon vor dem Spiel gegen die Niederlande im Fan-Club-Zelt. Nicht nur bei Patrick herrschte Aufbruchstimmung. Bei Coke4free, Moderation und Musik wurde im prall gefüllten Fan-Club-Zelt über den überzeugenden Auftritt in Lyon gefachsimpelt. An der Diskussion beteiligte sich dann auch Ex-Nationaltorwart Timo Hildebrand, der im Vorfeld der Partie als neues prominentes Mitglied in den Fan Club Nationalmannschaft aufgenommen wurde - Zeit Selfies war natürlich auch.

Major Tom leitet die Wende ein

Für Gänsehaut sorgte bereits vor Anpfiff die eindrucksvolle Choreografie zu Ehren Franz Beckenbauers sowie die Schweigeminute für den Kaiser und Weltmeister Andreas Brehme. Auf dem Videowürfel in der Mitte des Stadions wurden die sportlichen Highlights der Fußball-Legenden emotional zusammengefasst. Nach der kalten Dusche durch die frühe Führung von Joey Veerman (4. Minute) dauerte es nur sieben Minuten, bis Maxi Mittelstädt per Traumtor ausglich. Begleitet von der in sozialen Medien vielfach gewünschten Torhymne "Major Tom" jubelte Frankfurt zum ersten Mal an diesem Abend ausgelassen.

Dann sollte es bis zur 85. Minute dauern, bis Niclas Füllkrug die deutschen Fans mit dem Siegtreffer erlöste. Im fünften Spiel hintereinander bleibt die DFB-Auswahlt damit gegen die Niederlande ungeschlagen und spielt im Moment – so scheint es – völlig losgelöst von der Erde.