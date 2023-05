"Danke, Schiri.": Wertschätzung für einen unverzichtbaren Job

Auch in diesem Jahr sagt der Deutsche Fußball-Bund wieder: "Danke, Schiri.". Stellvertretend für alle Amateur-Schiedsrichter*innen in Deutschland werden am DFB-Campus in Frankfurt am Main 65 Unparteiische für ihr meist außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet.

Erstmals 2011 durchgeführt werden bei "Danke, Schiri." seit 2016 jährlich Schiedsrichter*innen in den Kategorien U 50, Ü 50 und Frauen von der Kreis- bis zur Bundesebene prämiert. Aus jeder Kategorie wird eine Person aus jedem Landesverband als Landessieger*in zur Bundesehrungsveranstaltung eingeladen. Sie sind der Schiedsrichterei stark verbunden und echte Vorbilder für den Nachwuchs.

In diesem Jahr werden beispielsweise die Zwillinge Ann Katrin und Jennifer Schilling ausgezeichnet, die beide am Wochenende Spiele pfeifen und unter der Woche den Neulingen bei Fragen zur Verfügung stehen und die Lehrabende intensiv unterstützen. Oder Gerhard Bude, der seit 1953 und somit seit 70 Jahren mit der Pfeife auf dem Sportplatz steht. Doch es gibt noch viele weitere Preisträger*innen und Ehrengäste, die in ihren Landesverbänden durch ihr außergewöhnliches, ehrenamtliches Engagement auffallen und sich die Anerkennung der Verbände eindrucksvoll verdienen.

Veranstaltung im Zeichen des "Jahres der Schiris"

Die diesjährige Veranstaltung am 20. Mai 2023 am DFB-Campus in Frankfurt am Main steht ganz im Zeichen des "Jahres der Schiris", einer Initiative, die vom DFB ins Leben gerufen wurde, um dem Schiedsrichtermangel im deutschen Amateurfußball entgegenzuwirken. Den Start bereiteten die beiden Bundesligaprofis Nils Petersen (SC Freiburg) und Anton Stach (1. FSV Mainz 05), die für einen Tag in die Rolle eines Referees schlüpften und ein Spiel der Bezirksliga Rheinhessen leiteten.

Auch "Der beste Tag" erlebte am 26. April eine besondere Ausgabe. Die Elite-Schiedsrichter Daniel Siebert, Harm Osmers, Sascha Stegemann und Robert Hartmann trafen sich am DFB-Campus mit 25 Amateurschiedsrichter*innen zu einer unterhaltsamen Fitnesseinheit und einer lockeren Pressekonferenz, in der die Amateur-Schiris ihren Kollegen aus der Bundesliga zahlreiche Fragen stellten. Weitere Ausgaben von "Der beste Tag" sind bereits in der Planung.

Folgende Schiedsrichter*innen werden bei "Danke, Schiri." am 20. Mai 2023 ausgezeichnet:

Jürgen Groh (Baden)

Anna Pfister (Baden)

Markus Wieland (Baden)

Otto Biederer (Bayern)

Wolfgang Bschorr (Bayern)

Katrin Filser (Bayern)

Isabel Jurisch (Berlin)

Raphael Gieseler (Berlin)

Christian Grande (Berlin)

Bastian Norden (Bremen)

Frank Kunzendorf (Bremen)

Antonia Tucholski (Bremen)

Stefanie Schick (Brandenburg)

Silvio Redlich (Brandenburg)

Ulf Mittmann (Brandenburg)

Sarah Scheerer (Hamburg)

Lahcen Rast (Hamburg)

Sven Reinhardt (Hamburg)

Ulrich Girnus (Hessen)

Tanja Hartmann (Hessen)

Johannes Frohnapfel (Hessen)

Michael Holste (Mecklenburg-Vorpommern)

Pauline Meincke (Mecklenburg-Vorpommern)

Hans-Joachim Ladwig (Mecklenburg-Vorpommern)

Vedat Mutlu (Mittelrhein)

Hans Kudrass (Mittelrhein)

Mia Schumacher (Mittelrhein)

Theodor Nieland (Niederrhein)

Cedrik Pelka (Niederrhein)

Mahta Omidi (Niederrhein)

Herbert Schacht (Niedersachsen)

Ramona Goldenstein (Niedersachsen)

Schiwan Yousef Al Haji (Niedersachsen)

Sophie Himmes (Rheinland)

Hamid Rostamzada (Rheinland)

Willi Kops (Rheinland)

Robert Zenner (Saarland)

Christian Schaub (Saarland)

Isabella Simmet (Saarland)

Josefin Böhm (Sachsen-Anhalt)

Gerhard Bude (Sachsen-Anhalt)

Winfried Bohrmann (Sachsen-Anhalt)

Anne Wels (Sachsen)

Olaf Seidel (Sachsen)

Gunter Riedel (Sachsen)

Karl-Heinz Gellert (Schleswig-Holstein)

Susann Kunkel (Schleswig-Holstein)

Stefan Pohlmann (Schleswig-Holstein)

Reiner Dehmelt (Südbaden)

Gabriele Birlin (Südbaden)

Dario Litterst (Südbaden)

Michael Janzer (Südwest)

Norbert Kiefer (Südwest)

Sophie Burkhart (Südwest)

Lene Kohlhase (Thüringen)

Ronny Otto (Thüringen)

Uwe Baumbach (Thüringen)

Klaus-Peter Klein (Westfalen)

Björn Taube (Westfalen)

Michelle Pruß (Westfalen)

Markus Schöck (Württemberg)

Ann Katrin Schilling (Württemberg)

Jennifer Schilling (Württemberg)

Josef Rapp (Württemberg)

