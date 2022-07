Dank Harder: Dänemark schlägt Finnland

Dank eines Treffers von Starspielerin Pernille Harder hat sich Dänemark bei der Europameisterschaft der Frauen in England den ersten Sieg im Turnier gesichert. Im zweiten Gruppenspiel bezwang die dänische Auswahl Finnland mit 1:0 (0:0) und hat damit den Einzug in die nächste Runde weiter im Blick.

Vor 11.615 Fans in Milton Keynes schafften es die Däninnen in der ersten Halbzeit trotz klarer Überlegenheit nur selten, das Tor von Tinja-Riikka Korpela zu gefährden. Die beste Chance hatte Nadia Nadim nach einer Flanke von rechts, doch sie traf den Ball nicht voll und Korpela konnte den Ball am Tor vorbei lenken.

Harder trifft und muss raus

In der zweiten Hälfte erlöste dann Harder ihr Team: In der 72. Minute stand sie nach einem Lattenkopfball von Karen Holmgaard goldrichtig und nickte den Ball aus wenigen Metern ein. Ein fader Beigeschmack blieb trotz des Sieges, denn die Matchwinnerin musste kurz vor Ende der Partie nach einem Zusammenprall mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. In der Nachspielzeit wurde es nochmal eng, aber Dänemarks Torfrau Lene Christensen konnte den Schuss von Jenny-Julia Danielsson gerade noch parieren (90.+3).

Die Däninnen, die ihr erstes Spiel mit 0:4 gegen Deutschland verloren hatten, können nun am letzten Spieltag der Gruppe B mit einem Sieg gegen Spanien noch auf den Einzug in die nächste Runde hoffen.

[dfb]