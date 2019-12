Daniela Ludwig: "Drogen machen Gewinner zu Verlierern"

Anfang November hat Daniela Ludwig bei der Bundespressekonferenz den Drogen- und Suchtbericht 2019 vorgestellt. Dabei durfte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung durchaus Mut machende Zahlen über den Umgang Jugendlicher mit Alkohol und Nikotin präsentieren. Das Engagement des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Thema Suchtprävention begrüßt die 44 Jahre alte CSU-Politikerin ausdrücklich, wie sie in ihrem Geleitwort zur Themenwoche auf DFB.de und FUSSBALL.DE schreibt.

"Das Thema Suchtprävention im Rahmen einer DFB-Themenwoche in den Fokus zu nehmen, ist ein tolles, ein wertvolles Signal. Diese Themenwoche beleuchtet auf eindrucksvolle Weise ein Thema, was leider viel zu oft im Dunkeln, im Verborgenen stattfindet. Die Aktion macht deutlich: Drogen haben weder im Breiten- noch im Profisport einen Platz, machen den Stärksten schwach und Gewinner schnell zu Verlierern!

Wir alle wissen, dass Sport eine Menge in unserer Gesellschaft bewegt, auf vielerlei Ebenen und in mehrfacher Hinsicht. Der Deutsche Fußball-Bund ist ein zentraler Akteur in unserer Gesellschaft, erreicht und begeistert die Menschen in ganz Deutschland, weltweit. Natürlich sind auch die Fußballvereine in Stadt und Land wichtige Akteure für unsere Jugend, auch für meinen Sohn.

Nicht nur als Drogenbeauftragte ist es mir wichtig, das Thema Drogen und Sucht offen anzusprechen. Ich bin überzeugt, dass wir alle - Eltern, Trainer, Lehrer, Freunde und Verwandte - mutiger, ehrlicher und menschlicher über Sucht und die daraus entstehenden Folgen sprechen müssen. Ich wünsche allen Vereinen, ob Profi-, Amateur- oder Kinderliga eine erfolgreiche, drogenfreie Saison und eine gesunde Zukunft!"

Daniela Ludwig

Drogenbeauftragte der Bundesregierung

