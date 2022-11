Pfeift am Sonntag sein erstes WM-Spiel: Daniel Siebert

Daniel Siebert feiert WM-Premiere

FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin leitet am Samstag (26. November, ab 11 Uhr) die WM-Partie zwischen Tunesien und Australien. An den Seitenlinien assistieren ihm Rafael Foltyn aus Wiesbaden und Jan Seidel aus Oberkrämer. Vierter Offizieller ist Said Martinez aus Honduras.

Für Siebert, der als einziger deutscher Schiedsrichter für die WM in Katar nominiert wurde, ist es der erste Einsatz bei einer Weltmeisterschaft.

Alle Schiedsrichter-Ansetzungen im Überblick.

[dfb]