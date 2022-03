Linda Dallmann: "Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung"

Dallmann vor PSG-Duell: "Der Mut kann entscheidend sein"

Jetzt kommen die ganz großen Spiele: In der UEFA Women's Champions League erwartet der FC Bayern München im Viertelfinalhinspiel heute Abend (ab 18.45 Uhr, live bei DAZN) den französischen Vizemeister Paris Saint-Germain. Im Vorfeld der Begegnung ordnet Nationalspielerin Linda Dallmann auf DFB.de die Ausgangslage und die Chancen aufs Weiterkommen ein.

Linda Dallmann über...

... die Ausgangslage vor der Partie: Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Der Mut kann ein Stück weit entscheidend sein. Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzudrücken. Das hat uns in allen großen Begegnungen immer sehr stark gemacht. Die Ausgangslage ist für beide Mannschaften identisch. Es ist ein K.o.-Spiel mit einem Hin- und Rückspiel. Wir müssen mit offenen Karten spielen.

... ihre eigenen Gefühle vor dem Anpfiff: Wir haben alle schon oft genug Fußball gespielt und auch wichtige Begegnungen bestritten. Ich kann solche Dinge sehr gut ausblenden, wenn der Anpfiff erfolgt ist. Natürlich ist man ein Stück weit nervös und angespannt. Das kann ich gar nicht abstreiten. Aber das ist bei mir bei allen Spielen so. Ich bin immer relativ gleich angespannt. Sobald der Ball rollt, ist das alles kein Thema mehr. Wir wollen einfach mal wieder live zeigen, dass wir richtig gut kicken können. Wir wollen richtig geilen Fußball spielen und die Leute begeistern, um sie dann auch zu uns an den Campus herüberzuholen. Das ist die riesige Chance, die wir haben. Und die wollen wir nutzen.

... die Bedeutung, dass die Partie in der Allianz Arena stattfindet: Es steht außer Frage, dass wir Spielerinnen das als ganz großes Erlebnis und als ganz große Wertschätzung vom Verein sehen. Dass wir uns auf dieser Bühne präsentieren dürfen. Ich bin von klein auf Bayern-Fan gewesen und habe schon oft Spiele hier im Fernsehen gesehen. Ich bin aber nie wirklich vor Ort gewesen. Jetzt haben wir die Chance, eine wichtige Partie hier zu spielen. Da geht für viele von uns ein Kindheitstraum in Erfüllung.

... ihre ersten Eindrücke von der Allianz Arena: Es wird ein besonderes Gefühl sein, mit der Mannschaft im Bus hier zum Stadion zu fahren. Ich sehe es als riesige Chance und als großes Geschenk, dass wir uns in der Allianz Arena präsentieren dürfen.

... die Vorfreude vor der Partie: Es ist schon mal besonders, dass wir im Viertelfinale der Champions League hier spielen. Dass jetzt noch die Allianz Arena dazu kommt, ist der Rahmen, der zum Spiel passt. Das macht es noch besonderer. Wir erwarten ungefähr 10.000 Zuschauer*innen. Das ist schon eine Hausnummer, die auf uns wartet. Wir sind das nicht gewohnt, es kann uns aber noch mehr Energie geben. Wir freuen uns darauf.

... ihr Wiedersehen mit Nationalmannschaftskollegin Sara Däbritz: Ich stehe nicht im täglichen Kontakt mit Sara. Trotzdem verstehe ich mich sehr gut mit ihr. Sie ist eine Spielerin, die ich schon sehr lange kenne. Ich habe ihre Entwicklung natürlich wahrgenommen. Ich kann zu ihr hochschauen. Durch den Schritt nach Paris ist sie als Persönlichkeit nochmal extrem gereift. Aber WhatsApp-Nachrichten vor dem Spiel gibt es jetzt nicht. Am Dienstag gibt es auch keine Freundschaft, da ist sie eine Gegnerin von uns.

... die nun beginnenden Wochen der Wahrheit: Das sind schon immer die geilsten Wochen für uns. Wenn es in die Englischen Wochen geht, wenn es in die K.o.-Spiele geht. Das ist das, worauf wir einfach Bock haben. Wir sind keine Mannschaft, bei der die Stimmung jetzt kippt, weil wir Druck verspüren. Wir freuen uns einfach riesig auf die kommenden Aufgaben – egal, ob das Bundesliga, DFB-Pokal oder Champions League ist. Wir nehmen jede Herausforderung sehr gerne an.

... den Traum vom Triple: Das Triple ist natürlich sehr hoch gegriffen. Aber als Fußballerin sagt man nicht Nein dazu. Bei mir hat die höchste Priorität die deutsche Meisterschaft. Das ist das Alltagsgeschäft, für das wir jeden Tag arbeiten. Alles andere würde ich natürlich auch sehr gerne nehmen. Wir werden alles dafür tun, alle drei Titel zu gewinnen.

