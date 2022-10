Dallmann trifft doppelt: FC Bayern souverän in der Gruppenphase

Der FC Bayern München steht in der Gruppenphase der Women's Champions League: Nach dem 1:0 im Playoffhinspiel bei Real Sociedad San Sebastián gewann der deutsche Vizemeister auch das Rückspiel gegen den spanischen Vertreter am heimischen Bayern Campus durch einen Doppelpack von Linda Dallmann (18., 23.) und einen weiteren Treffer von Lea Schüller (43.) 3:1 (3:1). Die Gruppen werden am Montag (ab 13 Uhr) in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon ausgelost.

Von Beginn an praktizierten die Münchnerinnen frühes Gegenpressing und eroberten gegen die ballsicheren Gäste ein ums andere Mal den Ball. Zunächst ließ der Führungstreffer auf sich warten, da erst Schüller bei ihrem Tor knapp im Abseits stand (8.), dann Maximiliane Rall nach einer Ecke per Aufsetzer knapp über das Tor köpfte (14.). In der 18. Minute war es dann aber soweit: Nach Ballgewinn und Doppelpass mit Sydney Lohmann vollendete Dallmann sicher zum 1:0 ins lange Eck (18.).

Schüller erhöht vor der Pause

Und nur wenige Minuten später schlug es erneut hinter Torfreu Elene ein. Diesmal tauchte über die rechte Seite im Strafraum auf, wo ihr abgefälschter Schuss zum zweiten Münchner Treffer ins kurze Eck trudelte (23.). Die Doppeltorschützin schnupperte in der 37. Minute gar am Hattrick, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Elene. Das 3:0 markierte dann Schüller, die nach starker Vorarbeit von Lohmann nur noch einschieben musste (43.). Die Baskinnen verkürzten noch vor dem Halbzeitpfiff bei ihrer ersten guten Chance durch Synne Jensen (45.).

Die erste Chance nach dem Seitenwechsel gehörte wieder den Münchnerinnen, Lohmanns Schuss lenkte Torfrau Elene um den Pfosten (46.). Doch auch "La Real" versuchte es weiter: Nach einer Hereingabe von Allegra musste Rall in höchster Not gegen Jensen klären (48.). Danach überließen die Bayern den Gästen das Leder und lauerten mehr auf Umschaltmomente. Große Torchancen konnten sich beiden Teams aber zunächst nicht, ehe die gerade eingewechselte Emelyne Laurent alleine auf Elene zulief, den Ball aber nicht im Netz unterbringen konnte (74.).

[sid/js]