Deutschland testet gegen Dänemark: Teste du dein Wissen in der App

Dänemark-Quiz in der Fan Club-App

Beim vorletzten Test vor der UEFA EURO 2020 trifft unsere Nationalmannschaft am Mittwoch in Innsbruck auf EM-Teilnehmer Dänemark. Bereits zum 28. Mal messen sich beide Nationen miteinander. Im neuen Quiz in der Fan Club-App stehen einige dieser Begegnungen im Fokus, aber auch aktuelle Fragen rund um die Skandinavier warten auf dich. Stell dich der Herausforderung und versuch einen hohen Highscore zu erzielen.

Zehn Fragen wollen beantwortet werden. Dabei bekommst du die Hilfe von vier Jokern, aber zögere nicht zu lange. Nach 15 Sekunden muss deine Antwort eingeloggt sein - und Schnelligkeit gibt Punkte. Die Fan Club-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Erhältlich ist sie sowohl im Google Play Store als auch im iTunes-App Store.

