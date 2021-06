Dänemark erster EM-Achtelfinalist

Dänemark ist bei der EURO 2020 als erste Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich im Achtelfinale mit 4:0 (1:0) gegen Wales durch. In der Runde der besten acht Mannschaften treffen die Dänen am Samstag (ab 18 Uhr) in Baku auf die Niederlande oder auf die Tschechische Republik.

Kasper Dolberg (10./48.) von der OGC Nizza mit einem Doppelpack, Atalanta Bergamos Joakim Maehle (88.) und Martin Braithwaite (90.+4) vom FC Barcelona sorgten in der EM-Arena in Amsterdam für den ersten Sieg der Skandinavier in einem K.o.-Spiel bei einer EM seit 1992, als Dänemark überraschend den Titel geholt hatte. Wales beendete die Partie mit zehn Spielern, nachdem Harry Wilson in der Schlussphase (90.) vom deutschen FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte.

Wales kann Erfolg von 2016 nicht wiederholen

Dänemarks Christian Eriksen, der am ersten Spieltag gegen Finnland nach einem Herzstillstand auf dem Platz zusammengebrochen war, inzwischen aber wieder auf dem Weg der Besserung ist, war auch in Amsterdam nicht im Stadion, dafür aber erneut das riesige Trikot mit seiner Nummer "10" - ebenso wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Tausende dänische Fans, die für eine stimmungsvolle Kulisse beim ersten "EM-Auswärtsspiel" ihrer Mannschaft sorgten.

Für die Waliser um Gareth Bale und Co. ist der Traum von einer Wiederholung des Erfolgs bei der EM 2016 dagegen geplatzt - vor fünf Jahren waren die Waliser bei ihrer Premiere erst im Halbfinale gescheitert.