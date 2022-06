Däbritz: "Wir zählen uns zu den Favoriten"

Das abschließende Trainingslager läuft, die Vorbereitung auf die EM in England geht für die Frauen-Nationalmannschaft in die heiße Phase. In Herzogenaurach sprechen Sara Däbritz und Tabea Waßmuth auch über die Generalprobe am Freitag (ab 17 Uhr, live im ZDF) in Erfurt gegen die Schweiz. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen.

Sara Däbritz über...

... den großen Zuschauerzuspruch bei der EM: Wir haben viele Spielerinnen, die es schon erlebt haben, vor vielen Zuschauern zu spielen. Insgesamt denke ich, dass wir auch in der vergangenen Champions-League-Saison viele Spiele vor großem Publikum gemacht haben. Von daher ist es das Schönste, was es gibt. Das beflügelt und motiviert uns.

... die EM-Ziele: Die Vorfreude ist groß. Wir zählen uns zu den Favoriten, und unser Traum ist es, um den Titel zu spielen und ihn zu gewinnen. Andere Mannschaften haben aber denselben Traum. Wir konzentrieren uns erst mal auf die Gruppe, schauen von Spiel zu Spiel und wollen jedes einzelne gewinnen.

... ihre Rolle als Führungspersönlichkeit: Ich durfte schon viele Turniere erleben, aber es ist immer wieder was Besonderes. Ich bin stolz, wieder eine EM spielen zu dürfen, und bin mir meiner Rolle bewusst. Ich will den jungen Spielerinnen helfen und sie mitziehen.

Tabea Waßmuth über...

... ihre Blessur: Ich hatte muskuläre Probleme in der Wade, die haben wir behandelt - es wird von Tag zu Tag besser. Ich konnte schon viel am Ball machen und zu 90 bis 100 Prozent in den Sprint gehen. Ich bin optimistisch, dass ich bald wieder im Mannschaftstraining bin.

... 460.000 verkaufte EM-Tickets: Es ist auf jeden Fall eine Riesenvorfreude da, gerade nach Corona. Das macht unfassbar viel Spaß und ist wieder ein tolles Zeichen.

... die Generalprobe: Es wird ein super Härtetest. Die Schweiz hat eine gute Mannschaft mit vielen Spielerinnen, die in der Bundesliga und international spielen. Wir freuen uns aufs Spiel und hoffen, dass einige Zuschauer kommen. Wir werden versuchen, unser Bestmögliches auf den Platz zu bringen und zu gewinnen.

... ihr erstes großes Turnier: Ich bin stolz, zum Kader zu gehören. Ich habe eine große Vorfreude, das alles zu erleben, aufzusaugen und auf diesem Niveau Fußball zu spielen. Ich kann von den neuen Eindrücken nur profitieren.

