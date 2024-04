Däbritz reist ab, Senß nachnominiert

Sara Däbritz ist wegen einer Adduktorenzerrung heute vorzeitig von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgereist. Damit steht die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon auch nicht für das EM-Qualifikationsspiel am Freitag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Linz gegen Gastgeber Österreich sowie fürs zweite Spiel am Dienstag (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) in Aachen gegen Island zur Verfügung.

Bundestrainer Horst Hrubesch hat dafür Elisa Senß von Bayer 04 Leverkusen nachnominiert. Senß war wegen einer Erkrankung zunächst nicht planmäßig zur Nationalmannschaft angereist, ist nun aber wieder genesen. Sie wird heute Abend im Mannschaftshotel in Hagenberg im Mühlkreis erwartet.

Der Bundestrainer hat zudem bekanntgegeben, dass Giulia Gwinn die DFB-Frauen in Abwesenheit von Alexandra Popp zum Start der EM-Qualifikation gegen Österreich als Kapitänin anführt. Stellvertretende Spielführerin in Linz ist dann Lena Oberdorf.

[sal/dfb]