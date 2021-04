Starker Auftritt in Wiesbaden: Sara Däbritz (M.) ist die "Spielerin des Norwegen-Spiels"

Däbritz ist "Spielerin des Norwegen-Spiels"

Sie zog im Mittelfeld der Frauen-Nationalmannschaft die Fäden und leitete immer wieder die deutschen Angriffe ein. Sara Däbritz überzeugte beim 3:1 gegen Norwegen am Dienstag in Wiesbaden auf ganzer Linie und verdiente sich hinterher Bestnoten - auch wenn sie sich selbst nicht in die Torschützenliste eintrug.

Das sahen die User auf DFB.de bei der Abstimmung des Fan Club Nationalmannschaft genauso und belohnten die Mittelfeldspielerin von Paris Saint-Germain mit der Auszeichnung zur Spielerin des Norwegen-Spiels. 24,9 Prozent aller Stimmen fielen auch Däbritz.

Drei weitere Spielerinnen konnten ebenfalls mehr als zehn Prozent aller Votes in einer vergleichsweise knappen Abstimmung einsammeln. Laura Freigang, Torschützin zum zwischenzeitlichen 1:1, landete mit 14,6 Prozent auf Platz zwei - knapp vor der eingewechselten Jule Brand, die den Treffer zum 3:1-Endstand mustergültig vorbereitet hatte, mit 14 Prozent. Auch Linda Dallmann übersprang mit 11,5 Prozent noch die "Zehn-Prozent-Hürde".

Der Fan Club und DFB.de bedanken sich bei allen Fans fürs Mitmachen!

[dfb]