Däbritz fällt für Nations-League-Spiele aus

Nationalspielerin Sara Däbritz von Olympique Lyon hat wegen eines Trauerfalls in der Familie für die bevorstehende Länderspielmaßnahme der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgesagt. Damit fällt Däbritz für die beiden Spiele in der neuen UEFA Women's Nations League am 22. September (ab 18 Uhr) gegen Gastgeber Dänemark in Viborg und am 26. September (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Bochum gegen Island aus.

Britta Carlson, die die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den kommenden beiden Länderspielen der Frauen-Nationalmannschaft vertreten wird, verzichtet auf eine Nachnominierung.