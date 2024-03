Cup-Handover heute in Köln

Der DFB-Pokal der Frauen wird am Sonntag in Köln übergeben. Rund zwei Monate vor dem Finale in Müngersdorf am Donnerstag, 9. Mai (ab 16 Uhr), überreicht Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb in der DFB GmbH & Co. KG, die Trophäe im Rahmen des Bundesliga-Spiels des 1. FC Köln gegen Werder Bremen am heutigen Sonntag (ab 14 Uhr), an die Stadt Köln.

Erstmalig wird der Pokal in diesem Jahr im Rahmen eines Spiels der Google Pixel Frauen-Bundesliga übergeben, wenn die Frauen des 1. FC Köln zum zweiten Mal im RheinEnergieSTADION in Müngersdorf auflaufen. Als Vertreter*innen des bewährten Finalortes nehmen Christos Katzidis, Präsident des Fußball-Verband Mittelrhein, Robert Voigtsberger, Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln und Shary Reeves, Sportbotschafterin der Stadt Köln, den Cup in Empfang. Der Cup-Handover ist traditionell die gemeinsame Einstimmung auf das große Fußballfest an Christi Himmelfahrt.

Los geht es am 9. Mai schon weit vor Anpfiff. Früh morgens starten zahlreiche Fußballturniere des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Ab 11.11 Uhr beginnt auf den Stadion-Vorwiesen traditionell das große Fan- und Familienfest mit abwechslungsreichem Programm auf der Großen Musikbühne und der Fanfestmeile.

Tickets für die große Finalpartie an Christi Himmelfahrt

Karten für das Highlight im Rhein-Energie-Stadion sind im DFB-Ticketportal erhältlich. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets sind ausschließlich über den Fußball-Verband Mittelrhein erhältlich.

Vier Teams sind noch im Rennen um die Finalteilnahme, am Dienstag qualifizierten sich der Deutsche Meister FC Bayern München, Titelverteidiger VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und die SGS Essen für die Runde der letzten Vier. Das Halbfinale wird am 30. und 31. März ausgetragen.

[ag]