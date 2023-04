Cup-Handover am Samstag

Der DFB-Pokal der Frauen wird am Samstag in Köln übergeben. Rund drei Wochen vor dem großen Finale in Müngersdorf am Donnerstag, 18. Mai (ab 16.45 Uhr, live in der ARD), überreicht DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch die Trophäe vor der Männer-Bundesligapartie des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg am Samstag (29. April, ab 15.30 Uhr, live bei Sky) an die Stadt Köln.

Die Partner des DFB-Pokalfinales der Frauen haben Vertreter*innen entsandt, die gemeinsam ein Statement für das Sporthighlight setzen. Lutz Wingerath und Gerhard Reinke, Geschäftsführung der Kölner Sportstätten, Christos Katzidis, Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein, ein*e Vertreter*in des 1. FC Köln sowie die Kölner Sportbotschafter*innen Liz Baffoe und Toni Schumacher stimmen auf das große Fußballevent an Christi Himmelfahrt ein. Zusammen haben sie ein Ziel: Der Zuschauerrekord aus dem Jahr 2010 (26.282 Fans) soll in diesem Jahr fallen.

Sabine Mammitzsch übergibt den Pokal im Anschluss stellvertretend an Kölns Beigeordneten für Bildung, Jugend und Sport – Robert Voigtsberger.

Los geht es am 18. Mai aber schon vor Anpfiff. Früh morgens starten zahlreiche Fußballturniere des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Ab 11.11 Uhr beginnt auf den Stadion-Vorwiesen traditionell das große Fan- und Familienfest mit abwechslungsreichem Programm auf der großen Musikbühne und der Fanfestmeile. Musikacts in diesem Jahr: die kölschen Bands Cat Ballou, Kempes Feinest und Stadtrand.

Tickets für die große Finalpartie an Christi Himmelfahrt

Karten für das Highlight im Rhein-Energie-Stadion sind im DFB-Ticketportal erhältlich. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Stehplätze gibt es für 11 Euro (ermäßigt 9). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind in der Sitzplatzkategorie 3 erhältlich und kosten 8 Euro pro Person (6 Euro im Stehplatzbereich). Gruppentickets sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Für Vereine gibt es beim DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln ein ganz besonderes Angebot - es kann mit einem Trip in die Domstadt verbunden werden. "IQ Incoming" kümmert sich um die komplette Planung der Reise rund um das Event: Fußball, spannende Einblicke in eine lebendige Metropole und spaßige Freizeitaction. Den Paketpreis gibt es pro Person schon ab 99 Euro. Weitere Informationen zum Angebot gibt es hier.

[ag]