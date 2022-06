Costa Rica dritter deutscher WM-Gegner

Die deutsche Gruppe E bei der Weltmeisterschaft in Katar ist komplett. Costa Rica hat sich im interkontinentalen Play-off-Endspiel 1:0 (1:0) gegen Neuseeland durchgesetzt und das letzte WM-Ticket gelöst.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft damit in ihrem dritten WM-Vorrundenspiel am 1. Dezember (ab 20 Uhr) auf die Mittelamerikaner um Torhüter Keylor Navas. Zuvor geht es für Deutschland bei der WM-Endrunde (21. November bis 18. Dezember) gegen Japan und Spanien.

Campbell schießt Costa Rica zur WM

Joel Campbell brachte den Weltranglisten-31. früh in Führung, als er im WM-Stadion von ar-Rayyan in Katar gleich den ersten Angriff erfolgreich abschloss (3.). Die Neuseeländer antworteten mit durchaus gefährlichen Angriffen, Navas musste deutlich häufiger eingreifen als sein Gegenüber Oliver Sail.

Auch nach der Pause fand sich die Mannschaft von Trainer Luis Fernando Suárez häufig in der Defensive wieder. Neuseeland geriet zwar durch die Rote Karte für den eingewechselten Kosta Barbarouses wegen Foulspiels (69.) in Unterzahl, drängte aber weiter auf den Ausgleich. Doch Costa Rica rettete den kleinen Vorsprung über die Zeit und feierte seine sechste WM-Teilnahme.

Costa Rica, 2014 in Brasilien erst im Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen die Niederlande gescheitert, hatte in der Qualifikation in Nord- und Mittelamerika den vierten Platz hinter Kanada, Mexiko und den USA belegt. Neuseeland hatte sich in Ozeanien durchgesetzt.

[sid]