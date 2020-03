Corona-Krise: Infos zur Ticketerstattung

Im Zuge der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus kommt es bei verschiedenen Länderspielen zu Spielabsagen oder Zuschauerausschlüssen. Was passiert in diesen Fällen mit bereits erworbenen Tickets für Länderspiele?

Fans, die ihr Ticket für das Spiel an einer offiziellen Vorverkaufsstelle des DFB erworben haben, müssen ihr Ticket in dieser Vorverkaufsstelle vorlegen. Der Ticketpreis wird ihnen dort gem. ATGB erstattet. Die für Dienstleistungen entstandenen Service- und Versandgebühren werden nicht erstattet.

Alle über die offiziellen Webshops des DFB oder die Call Center erworbenen Tickets werden automatisch storniert. Eine Rücksendung der Tickets ist nicht erforderlich. Der Käufer erhält eine Gutschrift des Ticketpreises und wird per Mail informiert. Auch hier werden Service- und Versandgebühren nicht erstattet.

Länderspiele aller U-Nationalteams abgesagt

Alle Fans, die ihre Tickets bei nicht autorisierten Anbietern erworben haben, haben keinen Anspruch gegenüber dem DFB auf Erstattung und müssen sich an den jeweiligen Verkäufer wenden. In Umlauf befindliche Tickets für betroffene Spiele sind ungültig. Die kostenfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an dem jeweiligen Spieltag ist somit nicht gestattet.

Um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, war am Dienstagnachmittag entschieden worden, dass das A-Länderspiel zwischen Deutschland und Italien am 31. März in Nürnberg nach aktuellem Planungsstand ohne Zuschauer im Max-Morlock-Stadion stattfinden muss. Zudem wurden die Länderspiele aller U-Nationalmannschaften abgesagt, davon sind auch diverse Heimspiele betroffen: Es handelt sich dabei um die Partie der U 20-Nationalmannschaft gegen Italien, die am 27. März in Erfurt stattfinden sollte. Außerdem sind die beiden geplanten Spiele der U 16-Nationalmannschaft – ebenfalls gegen die italienische Auswahl – am 27. März in Marburg und am 30. März in Wetzlar betroffen. Genauso wie die Partien der U 18-Junioren gegen Frankreich am 26. März in Verl und am 30. März in Lotte.

Für das Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft am 11. April in Münster sowie die Spiele der U 21-Nationalmannschaft am 26. März in Braunschweig und am 31. März in Magdeburg sind aufgrund der unklaren Situation hinsichtlich der Durchführbarkeit von Großveranstaltungen aktuell keine Tickets buchbar. Sofern Entscheidungen über etwaige Spielabsagen oder Ausschlüsse der Öffentlichkeit getroffen werden sollten, wird der DFB auch hier über das Prozedere der Ticketerstattung informieren.