Corona-Krise: Deutschlands Amateure helfen

Solidarität zeigen! In den vergangenen Tagen war das ein großes Thema im vom Coronavirus getroffenen (Fußball-)Deutschland. Kreativ, wichtig und in schweren Zeiten hilfreich sind da besonders Aktionen der Amateurvereine. Wie die konkret aussehen? Das wollen wir hier veranschaulichen: Vom virtuellen Stadionerlebnis bei Fortuna Köln über Nachbarschaftshilfe der TSG Balingen bis hin zu Sportprogrammen für Zuhause: Unsere Amateure, echte Solidaritätsprofis!

Etwa 1000 virtuelle "Unterstützertickets" hat Fortuna Köln seit dem 16. März verkauft. Um ausbleibende Zuschauereinnahmen auszugleichen, konnten Sympathisanten des Traditionsvereins aus der Kölner Südstadt so viele Tickets ordern, wie sie wollten. Durch den Kauf qualifizierten sie sich für eine Verlosung von Fortuna-Fanartikeln: vom Trikot bis zur Dauerkarte für die kommende Saison alles dabei.

"Rundum-Paket" für den virtuellen Stadionbesuch

Und weil sie so gut ankam, erweiterte der Regionalligist die Aktion kurzerhand zum virtuellen Stadionerlebnis. So können Fans inzwischen auch die virtuelle Stadionwurst oder das virtuelle Stadionkölsch erwerben. Ein kreatives "Rundum-Paket" also, das in Zeiten von Social Distancing für Zusammengehörigkeit unter den Fortuna-Unterstützern sorgt.​ Hier geht es zur Meldung und dem virtuellen Stadionkiosk.

Etwa 40 Kilometer weiter nördlich macht sich die Welle der Hilfsbereitschaft ebenfalls breit. Die Fußballer des VfB Hilden haben sich via Facebook an die Öffentlichkeit gewandt - und bieten seit Kurzem Unterstützung bei "Erledigungen des alltäglichen Lebens" an. Speziell an diejenigen, die aktuell beim Arbeiten voll eingespannt sind und an Menschen, die zur Risikogruppe zählen, richtet sich das Hilfsangebot des Niederrhein-Oberligisten. Die Spieler übernehmen zum Beispiel Einkäufe oder helfen Eltern und Großeltern mit Abholungen in der Stadt.

Doch damit nicht genug: Seit Wochenbeginn bietet der VfB auch ein "Anti-Corona-Powerworkout" an. Spieler Gaspare Spinella führt dabei alle Interessierten für zehn Minuten durch ein Fitnessprogramm - zu sehen auf dem Instagram-Kanal der Itterstädter.

"Unterstützertickets" auch bei der TSG Balingen

Unter dem Stichwort "Nachbarschaftshilfe" leistet auch die TSG Balingen einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Idee hinter dem Engagement im Zollernalb-Kreis ist vergleichbar mit dem der Hildener: Vereinsmitarbeiter sowie Fans oder Freunde des Viertligisten führen Botengänge durch oder kaufen für kranke, bedürftige und ältere Menschen ein.

"Wir leben in Krisenzeiten, da ist es für die TSG Balingen selbstverständlich, Menschen in unserer Region zu helfen", sagt Geschäftsführer Jan Lindenmair zu der Aktion. Eine starke Aktion! Analog zur Kölner Fortuna vertreibt auch die TSG "Unterstützertickets". Die VIP-Version umfasst beispielsweise einen Fanschal und kostet, dem Gründungsjahr entsprechend, 184,80 Euro. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Auf gänzlich andere Art und Weise zeigte sich die zweite Mannschaft des Heisinger SV solidarisch. Der Essener B-Ligist rief eine "Challenge" - zwinker, zwinker - ins Leben, um eine lokale Brauerei zu unterstützen. Weil hierzulande häufig Klopapier und Seife gehamstert werden, aber verständlicherweise keine Feste mehr erlaubt sind, brach der Umsatz der Essener Brauerei ein. Kurzarbeit und Sparmaßnahmen waren die Folge. Das nahm die HSV-Zweite zum Anlass, um mit einer Videobotschaft auf das Problem aufmerksam zu machen: Beim Genuss eines Bieres wird zum Kauf animiert. Zitat: "Finger weg vom Klopapier, kauft doch lieber Stauder Bier!" Der Chef der Brauerei zeigte sich übrigens gerührt von der Aktion und lud die Heininger kurzerhand zu einer Besichtigung ein. Das Video und die Dankesbotschaft von Thomas Stauder findet ihr hier.

"Es ist wichtig, an die Mitmenschen zu denken"

Am anderen Ende der Stadt Essen zeigt sich auch Al-Arz Libanon solidarisch. Bereits vor über einer Woche startete der Fußballverein mehrere Hilfsaktionen. So stellte der Kreisligist zum Beispiel sein Vereinsheim kostenlos zur Verfügung. Nun können die Stadt, die Feuerwehr oder auch Krankenhäuser die etwa 60 Quadratmeter nutzen.

"Wir haben eine WhatsApp-Gruppe für den Vorstand und haben uns überlegt, wie wir die Gesellschaft in diesen Zeiten unterstützen können. Und da ist die Idee gekommen", sagte der erste Vorsitzende Nemr Fakhro der Sportzeitschrift RevierSport.

Und auch die Spieler des Kreisligisten engagieren sich: Sie kaufen für Hilfsbedürftige ein oder helfen, Videotelefonate mit den Liebsten zu ermöglichen. Weil die Aktion großen Anklang findet - auf Facebook gab es laut Fakhro über 5000 Aufrufe - überlegt Al-Arz inzwischen, eine Rufnummer zu schalten, unter der sich Leute melden können. Was ist die Motivation hinter diesen Aktionen? Ein gutes Beispiel wolle man sein. Vorstand Fakhro: "Alle Sportvereine sind in einer schwierigen Phase. Es ist wichtig, an die Mitmenschen zu denken, gerade die älteren Generationen."

