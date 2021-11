Corona in Sachsen: Heimrechttausch zwischen Leipzig und Nürnberg

Die Begegnung des 10. Spieltags in der 2. Frauen-Bundesliga zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Nürnberg am Sonntag (ab 11 Uhr) wird nicht wie geplant im Stadion am Bad in Leipzig ausgetragen, sondern auf der Sportanlage Valznerweiher. Darauf haben sich beide Vereine gemeinsam mit Sabine Mammitzsch, der Spielleiterin der 2. Frauen-Bundesliga, geeinigt.

Hintergrund für den Heimrechttausch ist die neuerliche Corona-Verfügungslage in Sachsen.

[dh]