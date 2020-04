Corona-Hilfe: Ehrenpreis für Leon Goretzka und Joshua Kimmich

Die Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich vom FC Bayern München werden stellvertretend für das Engagement zahlreicher Fußballprofis in Zeiten der Corona-Krise ausgezeichnet. Der Deutsche Fußball Botschafter e.V. vergibt seinen diesjährigen Ehrenpreis an die beiden Initiatoren von "We kick Corona".

"Die Gesundheit steht über allem, und die Solidarität von uns allen ist in diesen Zeiten mehr denn je gefragt - das war und ist unser gemeinsamer Antrieb", so Kimmich. "Wir sind dankbar für die großartige Unterstützung." Diese Initiative sei "ein Ausdruck davon, zu geben und gegenseitig einander zu helfen", ergänzt Goretzka. "Eben das, worauf es in der jetzigen Situation ankommt. Wir schaffen das nur im Team."

Bisher mehr als 3,7 Millionen Euro an Spenden

Für die Betroffenen des Coronavirus kamen durch die Aktion bisher mehr als 3,7 Millionen Euro an Spenden zusammen. Goretzka und Kimmich machten mit einer Million Euro den Anfang. 90 Hilfsprojekte profitierten bereits von der Soforthilfe. Zahlreiche Profis wie Weltmeister Mats Hummels sowie Nationalspieler wie Julian Brandt, Leroy Sané oder Julian Draxler schlossen sich der Initiative bereits an.

"Wir zeichnen Joshua Kimmich und Leon Goretzka mit ihrer Initiative stellvertretend für alle aus, die durch ihr Engagement dieses tolle Projekt unterstützen, um schnelle Hilfe zu leisten", so Roland Bischof, Präsident des Deutschen Fußball Botschafter e.V. Die für Mai geplante Übergabe des Preises durch Außenminister Heiko Maas musste wegen der Corona-Pandemie allerdings abgesagt werden.