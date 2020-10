Corona-Fall bei der deutschen U 21

Die sportliche Leitung der U 21-Nationalmannschaft wurde am heutigen Donnerstagmorgen über einen positiven Covid-19-Test eines U 21-Nationalspielers informiert, der im Rahmen einer Testreihe vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Moldau stattfand. Alle weiteren Spieler und Betreuer wurden bei dem Test, der am Mittwoch, 7. Oktober, erfolgte, negativ getestet.

Nach Absprache mit den zuständigen Behörden wurden der Spieler sowie die Kontaktpersonen bereits vom Rest des Teams isoliert, der betroffene Verein ist informiert. In der Zwischenzeit fand ein weiterer Test am Donnerstagmorgen statt, die Ergebnisse stehen noch aus. Alle weiteren Schritte werden ebenfalls mit den zuständigen Behörden und der UEFA abgestimmt.

"Wir halten uns strikt an die Hygiene- und Abstandsregeln"

U 21-Chefcoach Stefan Kuntz sagt: "Dem Spieler geht es soweit gut. Seine beiden vorherigen Tests aus den vergangenen vier Tagen waren negativ, weshalb das Ergebnis für uns alle überraschend kam. Ich habe bereits vor ein paar Tagen gesagt, dass ich mich nirgendwo sicherer fühle als bei den DFB-Maßnahmen. Wir halten uns strikt an die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Vorgaben unserer Ärzte. Dazu werden wir alle zwei Tage getestet und haben keinen Kontakt zu Personen außerhalb unserer getesteten Gruppe. Eine einhundertprozentige Sicherheit kann aber trotz allen Vorkehrungen nicht gewährleistet werden. Das haben auch andere Beispiele aus dem nationalen und internationalen Fußball der vergangenen Wochen gezeigt."

Der Spielplan der EM-Qualifikation sieht für die deutsche U 21 Partien am Freitag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSiebenMAXX und ran.de) in Chisinau gegen Gastgeber Moldau und am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSiebenMAXX und ran.de) in Fürth gegen Bosnien-Herzegowina vor.