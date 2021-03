Corona-bedingte Absage geplanter Nachwuchsmaßnahmen

Aufgrund des erneut ansteigenden Pandemiegeschehens hat sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dazu entschieden, die für die FIFA-Abstellungsperiode (22. bis 31. März) geplanten Lehrgänge einiger weiblicher und männlicher U-Nationalmannschaften ersatzlos abzusagen. Ausgenommen von dieser Entscheidung ist das U 21-Team von Trainer Stefan Kuntz, das vom 24. bis 31. März an der Gruppenphase der U 21-Europameisterschaft teilnehmen wird.

Für die Juniorinnen waren in dem Zeitraum ursprünglich eine Maßnahme der U 15 in Bitburg sowie zwei Lehrgänge der U 16 in Grünberg angedacht. Im männlichen Nachwuchsbereich war eine Vielzahl an Zusammenkünften geplant: Abgesagt werden mussten die Maßnahmen der U 15-Junioren in Grünberg, der U 16 in Schöneck, der U 17 in Leipzig, der U 18 in Ruit sowie der U 19 in der Klosterpforte.

"Sicherheit von Spieler*innen und Funktionsteams an erster Stelle"

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Natürlich möchten wir alle, dass unsere Spieler*innen schnellstmöglich wieder auf dem Platz zurückkehren. Unsere Trainer*innen hatten die Lehrgänge schon geplant und sich auf das Wiedersehen gefreut. Trotzdem müssen wir auch unserer Vorbildrolle gerecht werden, denn die Sicherheit unserer Spieler*innen und der Funktionsteammitglieder steht an erster Stelle. Aufgrund der höher werdenden Inzidenzwerte ist diese Entscheidung somit leider alternativlos."

Während die männlichen U 16- bis U 20-Nationalmannschaften zuletzt im September und Oktober vergangenen Jahres im Einsatz waren, haben die U 15-Junioren und die weiblichen Nachwuchsmannschaften in der Spielzeit 2020/2021 keine Länderspiele absolviert.