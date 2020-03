Corona: Absagen und Umplanungen der DFB-Akademie im Überblick

Das Coronavirus hat derzeit Auswirkungen auf das gesamte öffentliche Leben. Auch der Fußball ist betroffen, so ergeben sich ebenfalls für Projekte, Lehrgänge und Veranstaltungen der DFB-Akademie notwendige Änderungen. "Jeder Einzelne von uns spielt eine entscheidende Rolle, das Coronavirus zu besiegen", sagt Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie. "So, wie wir als Gesellschaft nur gemeinsam das Virus bekämpfen können, steht auch die Fußball-Familie weiterhin ganz eng zusammen. Mit verstärkten digitalen Angeboten wollen wir auch in dieser schweren Zeit unserer Rolle als Wegbereiter und Impulsgeber gerecht werden." Haupt und sein Team arbeiten daher an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, die online stattfinden werden. Nähere Infos werden zeitnah bekanntgegeben. Um zur aktuellen Eindämmung des Coronavirus' beizutragen, mussten folgende Veranstaltungen abgesagt, unterbrochen oder neu terminiert werden. Der Überblick:

Der Fußball-Lehrer-Lehrgang, die höchste Lizenzstufe im deutschen Trainerwesen, muss derzeit pausieren. "Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag leisten zu können, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen", sagt Daniel Niedzkowski, Leiter des Fußball-Lehrer-Lehrgangs. "Wir prüfen derzeit die weitere Ausgestaltung des Lehrgangs. Dabei hilft uns, dass wir in der DFB-Akademie seit 2019 einen 'digitalen Campus' aufgebaut haben und den Lehrgang teils auch online durchführen können." Für den Start der Prüfungsphase muss sich derzeit noch ein wenig in Geduld geübt werden, da hierbei zum Teil die physische Anwesenheit der Teilnehmer notwendig ist. "Für unsere Trainer ist die Verzögerung formal unkritisch, sie dürfen ohnehin auf 'Fußball-Lehrer-Status' arbeiten, seit sie die Ausbildung begonnen haben", sagt Niedzkowski. "Sie können ihre aktuellen Tätigkeiten daher fortsetzen und gegebenenfalls neue Aufgaben ohne Einschränkungen annehmen, auch wenn sie den Lehrgang noch nicht abgeschlossen haben."

Zudem müssen folgende Lehrgänge aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden:

DFB-Elite-Jugend-Lizenz Gladbach 1 (30. März bis 3. April 2020; 20. bis 24. April 2020; 27. bis 29. April 2020)

A-Lizenz Hennef 1 (30. März bis 3. April 2020; 20. bis 24. April 2020; 26. bis 30. April 2020)

4. Block Torwarttrainer A-Lizenz (23. bis 25. März 2020)

Elite-Cheftrainer-Fortbildung (31. März 2020; 6. April 2020)

Referentenschulung DFB-Ausbilderzertifikat in Leipzig (26. bis 28. März 2020)

DFB-Mobil Teamerschulung 1 in Kaiserau (23./24. April 2020)

DFB-Mobil Teamerschulung 2 in Bad Blankenburg (14./15.05.2020)

Akademie-Veranstaltungen

Die DFB-Akademie organisiert regelmäßig Netzwerk-Treffen und Foren, um sich auszutauschen und neues Wissen zu erwerben. Sie ist damit Wegbereiter und Impulsgeber für den deutschen Spitzenfußball und ihre Akteure. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus' ergeben sich bei folgenden Veranstaltungen nun Änderungen:

Hackathon : Seit 4. Februar 2020 arbeiten die DFB-Akademie, Eintracht Frankfurt und das DFL-Tochterunternehmen Sportec Solutions gemeinsam an der datenbasierten Analyse von Fußballspielen und -spielern. Regelmäßige Impulsvorträge gehören zum Projekt dazu, mit Experten aus der ganzen Welt. Diese werden fortan digital als Online-Konferenz absolviert. Das erste "Online-Seminar" fand am 20. März 2020 statt, weitere werden folgen. Das rund um den 34. Bundesliga-Spieltag geplante Abschlussevent wird verschoben und neu terminiert.

: Seit 4. Februar 2020 arbeiten die DFB-Akademie, Eintracht Frankfurt und das DFL-Tochterunternehmen Sportec Solutions gemeinsam an der datenbasierten Analyse von Fußballspielen und -spielern. Regelmäßige Impulsvorträge gehören zum Projekt dazu, mit Experten aus der ganzen Welt. Diese werden fortan digital als Online-Konferenz absolviert. Das erste "Online-Seminar" fand am 20. März 2020 statt, weitere werden folgen. Das rund um den 34. Bundesliga-Spieltag geplante Abschlussevent wird verschoben und neu terminiert. Meetup der Trainer der Bundesliga : Als Austausch-Forum für die Trainer der Bundesligisten hatte die DFB-Akademie am 22./23. März 2020 in Düsseldorf eine gemeinsame Tagung vorgesehen, an der auch zahlreiche DFB-Trainer der Nationalmannschaften teilgenommen hätten. Die Veranstaltung ist abgesagt.

: Als Austausch-Forum für die Trainer der Bundesligisten hatte die DFB-Akademie am 22./23. März 2020 in Düsseldorf eine gemeinsame Tagung vorgesehen, an der auch zahlreiche DFB-Trainer der Nationalmannschaften teilgenommen hätten. Die Veranstaltung ist abgesagt. Workshop "Angewandte Anatomie" : Die Veranstaltung sollte gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main und der Goethe-Universität Frankfurt am Main am 26. März 2020 stattfinden. Sie richtete sich vor allem an medizinische Funktionsteams im Fußball. Der Workshop wird in das vierte Quartal 2020 geschoben.

: Die Veranstaltung sollte gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main und der Goethe-Universität Frankfurt am Main am 26. März 2020 stattfinden. Sie richtete sich vor allem an medizinische Funktionsteams im Fußball. Der Workshop wird in das vierte Quartal 2020 geschoben. Trainergala : Die für den 30. April 2020 geplante Veranstaltung muss vorerst leider abgesagt werden.

: Die für den 30. April 2020 geplante Veranstaltung muss vorerst leider abgesagt werden. Meetup der Teammanager der Bundesligen : Als Netzwerk-Treffen hatte die DFB-Akademie die Teammanager der Bundesligen am 19./20. Mai 2020 nach Frankfurt am Main eingeladen. Auch die DFB-Teammanager der Nationalmannschaften hätten daran teilgenommen. Diese Veranstaltung wird verschoben und neu terminiert.

: Als Netzwerk-Treffen hatte die DFB-Akademie die Teammanager der Bundesligen am 19./20. Mai 2020 nach Frankfurt am Main eingeladen. Auch die DFB-Teammanager der Nationalmannschaften hätten daran teilgenommen. Diese Veranstaltung wird verschoben und neu terminiert. Think Tank zur Talent- und Trainerentwicklung: Diese Fachtagung sollte am 18. Juni 2020 in Frankfurt am Main stattfinden. Da eine physische Anwesenheit der Teilnehmer stark von den aktuellen Entwicklungen abhängt, wird derzeit eine Online-Konferenz geprüft.

