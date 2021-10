Continental feiert Comeback im DFB-Pokal

Continental ist "Offizieller Supplier des DFB-Pokals" für die Saison 2021/2022. Damit kehrt das Technologie-Unternehmen nach fünf Jahren Pause wieder in den Wettbewerb zurück. Continental verstärkt das Sponsoren-Team als siebtes Mitglied neben den sechs "Offiziellen Partnern des DFB-Pokals".

Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH, sagt: "Wir freuen uns riesig, mit Continental wieder zusammengefunden zu haben und erstmals einen 'Offiziellen Supplier des DFB-Pokals' vorstellen zu können. Diese Partnerschaft zeigt einmal mehr, wie attraktiv der Wettbewerb ist!"

Continental wird zum ersten Mal am 26. und 27. Oktober bei den Spielen der zweiten Runde als "Offizieller Supplier des DFB-Pokals" auftreten. Das Logo von Continental wird von da an bei allen Pokal-Partien der Saison 2021/2022 präsent sein – u.a. auf den Interview-Wänden im Stadion.

Ralf Hoffmann, Leiter Marketing Continental Reifen Deutschland, sagt: "Unsere Partner und Geschäftskunden kommen nicht nur aus den Bundesliga-Hochburgen und Fußball-Metropolen des Landes, sondern auch aus Regionen, in denen der kleinere Fußball zu Hause ist. Diese Verbindung stellt auch der DFB-Pokal her und das macht diesen Wettbewerb so charmant: Auch ein Regionalligist kann hier Geschichte schreiben. Deshalb freuen wir uns, zusammen mit den Partnern von Continental aus verschiedenen Regionen spannende Spiele quasi vor der eigenen Haustür zu erleben."

[nb]