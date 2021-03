CO2-Ausgleich: Keller überreicht Delegationsgeschenk

DFB-Präsident Fritz Keller hat dem isländischen Verbandspräsidenten Guðni Bergsson vor dem WM-Qualifikationsspiel (3:0) der deutschen Nationalmannschaft gegen Island am Donnerstagabend ein ganz besonderes Delegationsgeschenk überreicht, das künftig Tradition werden soll. Weil die Isländer mit dem Flugzeug zum Spiel in Duisburg anreisten, hat der Deutsche Fußball-Bund die bei der Reise angefallenen CO2-Emissionen kompensiert und Bergsson dafür das entsprechende Zertifikat samt symbolischer Plakette übergeben.

Der DFB gleicht künftig nicht nur die Emissionen der eigenen Reisen der Nationalmannschaft zu Auswärtsspielen aus und spendet den dafür jeweils anstehenden Betrag an ein Klimaschutzprojekt. Darüber hinaus wird auch die An- und Abreise sämtlicher künftiger Gegner zu den Spielen in Deutschland klimaneutral gestellt und das Zertifikat über den Ausgleich den jeweiligen Delegationsleiter*innen als symbolisches Gastgeschenk überreicht.

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Der Fußball verbindet - über vermeintliche und tatsächliche Grenzen hinweg. Damit sind oftmals aber auch längere Reisen und Aufenthalte im Ausland verbunden, die nicht ganz einfach mit unseren ökologischen Zielen vereinbar sind. Vor dieser Herausforderung steht der Fußball wie die gesamte Sportwelt. Deshalb hat der DFB im vergangenen Jahr seine Klimabilanz errechnet und wir arbeiten aktuell an einer umfassenden Umwelt- und Klimaschutzstrategie. Unser Ziel ist es, klar festzulegen, welche Maßnahmen angestoßen werden müssen, um dem Pariser Klimaabkommen gerecht zu werden und die Kraft des Fußballs in Deutschland und darüber hinaus zu nutzen, um den Umwelt- und Klimaschutz aktiv voran zu treiben. Wir sind uns bewusst, dass dies nur ein erster Schritt ist - aber einer, mit dem wir uns auf einen ambitionierten Weg machen möchten."