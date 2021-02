Club Qualifier: Zwei Nordlichter überraschen

Im Club Qualifier des DFB-ePokals powered by ERGO trumpften viele Vereine mit starken eFootball-Teams auf. So auch die Drittligisten SV Meppen und F.C. Hansa Rostock. Während in den Kadern der zahlreichen Bundesligisten der FIFA-Weltmeister, eNationalspieler oder erfahrene Esportler*innen standen, liefen die beiden Underdogs mit eher unerfahrenen Spielern auf.

Auf der Seite der Hanseaten hat "Snoopzi" groß aufgespielt. In allen ihrer drei Begegnungen musste die Hansa ins entscheidende dritte Einzelspiel. Die Verantwortung übernahm jedes Mal "Snoopzi", welcher seinem Team wieder und wieder durch hervorragende Leistungen das Weiterkommen sicherte. "Wir wollten uns und unsere Spieler nicht aus der Ruhe bringen. Deswegen sind wir immer in der gleichen Reihenfolge angetreten", so der Hansa-Verantwortliche Rick Feldmann. In der entscheidenden Begegnung um die Qualifikation für den Finaltag der Qualifier gegen den Halleschen SC setzte sich "Snoopzi" mit 2:1 gegen "Vollertinho_98" durch und machte damit den Pokaltag der Rostocker perfekt.

Gelungener Einstieg in den eFootball

Mit der Leistung im Club Qualifier war Feldmann zufrieden: "Die Stimmung ist jetzt natürlich super. Das gesamte Team hat den ganzen Tag konsolenübergreifend mitgefiebert und sich gegenseitig gepusht.". Der FC Hansa Rostock hat sich zu einem Engagement im eFootball entschieden, um sich mit anderen Vereinen und Spielern auf nationaler Ebene zu messen. Der gute Auftakt hilft bei der Einordnung der eigenen Leistung: "Das Turnier ist natürlich ein guter Gradmesser für uns: Wir sehen, wo wir aktuell stehen", so Feldmann.

"Henning", welcher ebenfalls im gesamten Club Qualifier ungeschlagen blieb, und "Maxinho" setzten sich im Dezember des vergangenen Jahres in einem Fan-Turnier der Rostocker durch und sicherten sich so ihren Platz im ePokal-Kader. Den Esport-Kader mit den Gewinnern von Fan-Turnieren zu füllen, scheint ein Erfolgsrezept zu sein: Der MSV Duisburg ließ, wie die Hanseaten, Fans ran und qualifizierte sich ebenfalls. Mit diesem Erfolg hat man in Rostock nicht gerechnet. Dementsprechend stolz sind die Hanseaten auf die eigene Leistung und schauen in Hinblick auf das zu erahnende Potenzial im Kader optimistisch in die eFootball-Zukunft.

Der SV Meppen schlägt Hochkaräter

Die Meppener Spieler "Niklas", "Zertingo", "Niklaskow" und "xSebastian99X" werden beim Finaltag der Qualifier mit breiter Brust antreten. Zurecht: Auf dem Weg in die entscheidende Runde des Club Qualifiers setzten sich die Meppener bereits gegen den VfB Lübeck und Favorit Bayer 04 Leverkusen mit Altmeister Kai "deto" Wollin durch.

In der Verlängerung des hochspannenden Spiels drei erzielte "Niklaskow" das Golden Goal gegen Bayer-Akteur "Dubjze" und machte somit den Einzug in die nächste Runde perfekt. Dort wartete mit dem FC Schalke 04 das nächste VBL-Team auf die Meppener. Während die Zocker aus dem Ruhrpott um den ehemaligen eNationalspieler Tim "Tim Latka" Schwartmann bereits viel Erfahrung auf nationaler und internationaler Bühne sammelten, machten die Meppener eFootballer noch nicht durch große Erfolge auf sich aufmerksam. Trotzdem spielten die Niedersachsen mutig und setzten sich mit 2:1 gegen die Königsblauen durch.

Damit haben sich der SV Meppen und der F.C. Hansa Rostock für den Finaltag der Qualifier auf der PlayStation am 19. Februar qualifiziert. Die Auslosung der Begegnungen am 11. Februar um 18.30 Uhr wird auf dem DFB-eFootball Twitch-Channel übertragen.

[dfb]