"Club 100" in München: Neuendorf und Hainer ehren das Ehrenamt

Große Bühne für das Ehrenamt: Wenige Stunden vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) heute in der Münchner Event-Location Werk7 den "Club 100" im feierlichen Rahmen geehrt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern München, nahmen die Auszeichnungen vor.

Der "Club 100" ist Teil des DFB-Ehrenamtspreises. Aus allen Kreissieger*innen, die den DFB-Ehrenamtspreis gewinnen, werden nochmals die 100 herausragenden Ehrenamtlichen ausgewählt und vom DFB für ein Jahr in den "Club 100" aufgenommen. Seit 25 Jahren fördert der Deutsche Fußball-Bund mit der "Aktion Ehrenamt" Menschen, die sich ehrenamtlich im Fußball engagieren.

"Wir spüren, wie die Begeisterung wieder wächst"

"Der Fußball meldet sich zurück", sagte Bernd Neuendorf. "Nach zwei Jahren Pandemie spüren wir überall, wie die Begeisterung wieder wächst. Einen großen Anteil daran haben die ehrenamtlich engagierten Menschen in unseren Vereinen." Der DFB-Präsident gratulierte gemeinsam mit DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, im Präsidium für die Ehrenamtsförderung verantwortlich, und Herbert Hainer den 100 Ehrenamtler*innen, die der Verband zum Länderspiel nach München eingeladen hatte. DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, die Ex-Bundesliga-Profis Benjamin Lauth und Julia Simic sowie der ehemalige Weltklasse-Skifahrer Felix Neureuther zählten ebenfalls zum Kreis der Gratulanten vor Ort.

Peter Frymuth sagte: "Das ehrenamtliche Engagement in unseren Fußballvereinen und -abteilungen ist die Basis für das Vereinsleben und den Fußball insgesamt. Daher sind die Ziele 'Gewinnen', 'Qualifizieren', 'Binden' und auch 'Verabschieden' wichtige Säulen der Aktion Ehrenamt. Gerade während der Pandemie und bei der Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb wurde bundesweit von den Ehrenamtlichen Unglaubliches geleistet. Dafür gebührt ihnen unserer besonderer Dank."

Eine Person aus jedem Fußballkreis geehrt

Alle Maßnahmen der "Aktion Ehrenamt" zielen darauf ab, die 24.500 Fußballvereine in Deutschland bei der Gewinnung, Würdigung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen zu unterstützen. Rund 70.000 Urkunden und speziell gravierte Uhren sind seit dem Start der Initiative 1997 in den 21 Landesverbänden überreicht worden. In den Landesverbänden wählen die Ehrenamtsbeauftragten mit höchster Sorgfalt die Preisträger*innen aus - eine Person aus jedem der 264 Fußballkreise. Stellvertretend für die rund 1,6 Millionen ehrenamtlich und freiwillig Engagierten in den Amateurvereinen werden die Kreissieger*innen für ihre hervorragenden Leistungen im Fußball-Ehrenamt ausgezeichnet.

Zum "Internationalen Tag des Ehrenamts" wird in Deutschland außerdem jährlich in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und der 3. Liga die Aktion "Danke ans Ehrenamt" durchgeführt.

Im Laufe eines Vierteljahrhunderts musste die "Aktion Ehrenamt" immer wieder den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst werden. Ob Ganztagsschule, Digitalisierung oder demografische Trends - die großen sozialen und kulturellen Neuerungen wirken sich auch auf den Nationalsport Fußball direkt aus. Die seit 25 Jahren laufende "Aktion Ehrenamt" ist das Herzstück der Förderung des Fußball-Ehrenamtes. Und der "Club 100" das I-Tüpfelchen.

