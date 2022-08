Clara Fröhlich: "Drei Punkte sind das Ziel"

Es ist Clara Fröhlichs erstes Tor für die U 20-Nationalmannschaft und gleichzeitig der erste WM-Treffer für Deutschland. In der 58. Minute bringt die Innenverteidigerin die Mannschaft per Kopfballtor in Führung. Mit dem 3:0-Sieg gegen Neuseeland kann Deutschland das Viertelfinale im letzten Vorrundenspiel am 17. August (ab 1 Uhr MESZ, live auf FIFA+) aus eigener Kraft erreichen. Im DFB.de-Interview spricht Fröhlich über einen besonderen Gänsehautmoment, Kabinengesang und Unterstützung ihrer Mitspielerinnen von Bayer 04 Leverkusen.

DFB.de: Glückwunsch zum Sieg gegen Neuseeland. Wie erleichtert sind Sie über diese drei Punkte nach der Auftaktniederlage gegen Kolumbien?

Clara Fröhlich: Vielen Dank, wir sind alle erleichtert und sehr glücklich über diesen Sieg! Wir sind froh, dass wir das, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen hatten, diesmal besser auf den Platz gebracht haben. Besonders nach dem ersten Spiel, das anders als erhofft verlief.

DFB.de: Sie haben per Kopfball zum 1:0 getroffen. Es war Ihr erstes Tor für die U 20-Nationalmannschaft. Und das bei einer WM. Wie hat sich das für Sie angefühlt?

Fröhlich: Ich habe mich sehr gefreut! Es war ein Gänsehautmoment! Noch schöner aber war es, dass wir noch zwei weitere Tore geschossen und am Ende das Spiel mit 3:0 gewonnen haben.

DFB.de: Wie war die Stimmung nach der Partie?

Fröhlich: Die Stimmung war sehr gut und ausgelassen. In der Kabine war es auch etwas lauter. Das Spiel hat uns auf jeden Fall Aufschwung geben.

DFB.de: Wurde auch wieder gemeinsam gesungen?

Fröhlich: Ja, es wurde auch wieder gesungen – sehr viel sogar! (lacht)

DFB.de: Am Dienstag geht's im letzten Gruppenspiel gegen Mexiko. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Fröhlich: Die Mexikanerinnen werden es uns nicht leicht machen. Sie werden sehr körperbetont spielen, ähnlich wie Kolumbien, vermutlich auch tief stehen. Wir erwarten ein sehr umkämpftes Spiel, werden uns aber gut darauf vorbereiten.

DFB.de: Mit welchem Ziel gehen Sie in das letzte Gruppenspiel?

Fröhlich: Drei Punkte sind das Ziel. Wenn wir unser Potenzial auf den Platz bringen, können wir das Spiel gewinnen. Es liegt an uns. Wir haben es selbst in der Hand.

DFB.de: Bei der U 20-WM 2018 in Frankreich waren unter anderem Sophia Kleinherne, Giulia Gwinn, Laura Freigang, Klara Bühl und Lena Oberdorf mit dabei – alles Spielerinnen, die heute in der A-Nationalmannschaft angekommen sind. Sind das Vorbilder für Sie?

Fröhlich: Auf jeden Fall! Wir alle haben die EM mit ganz viel Freude verfolgt. Ich glaube, jede aus unserem Team hat den Traum, irgendwann mal in der A-Mannschaft zu spielen. Es ist toll zu sehen, wo die Spielerinnen, die selbst auch mal eine U 20-WM gespielt haben, heute stehen. Ich bin sehr glücklich, dass ich nun bei dieser U 20-WM in Costa Rica dabei sein darf.

DFB.de: Seit der Saison 2021/2022 spielen Sie in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen. U 20-Nationalspielerin Lisanne Gräwe spielt ebenfalls dort. Verfolgen Ihre Mannschaftskolleginnen aus Leverkusen die WM-Partien?

Fröhlich: Die Mannschaft war diese Woche im Trainingslager und hat das erste Spiel gemeinsam geguckt. Nach dem gestrigen Spiel haben mich auch sehr viele Nachrichten aus dem Team erreicht. Unser Sportlicher Leiter ist sogar nach Costa Rica geflogen. Sie verfolgen die Spiele und sind alle sehr stolz auf uns.

DFB.de: Was nehmen Sie sich für die zweite Saison bei Bayer 04 Leverkusen vor?

Fröhlich: Ich möchte auf jeden Fall den Schwung und die Erfahrungen aus der WM mitnehmen, mich mit Leistung für viel Spielzeit empfehlen und der Mannschaft weiterhelfen. Ich hoffe, dass wir unsere Ziele als Team erreichen können und ich dazu meinen Beitrag leisten kann.

