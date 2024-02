Cittadino sichert sich exklusive DooH-Rechte für DFB-Pokal

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Cittadino, ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Out of Home, bringen den DFB-Pokal an deutsche Flughäfen, Autobahnraststätten, Malls und Supermärkte. Cittadino setzt damit einen Meilenstein in der Welt des digitalen Marketings im Fußball: Der Spezialist für digitale Außenwerbung aus Düsseldorf akquiriert das exklusive Rechtepaket für die DooH-Verwertung und Vermarktung des DFB-Pokals der Herren. Damit ist Cittadino der erste Außenwerber, der einen Fußball-Wettbewerb reichweitenstark und national in den öffentlichen Raum verlängert – erstmals im Rahmen des aktuell laufenden Viertelfinals.

Wer die Pokalduelle nicht live im Stadion oder die TV-Übertragung zu Hause verfolgen kann, wird ab sofort auf über 5.700 Screens der Cittadino GmbH an deutschen Flughäfen, Autobahnraststätten, sowie in zahlreichen Malls und Supermärkten in Echtzeit über die aktuellen Spielstände informiert. Neben der Ausspielung der Endergebnisse und der wichtigsten Spielszenen im Zuge der Nachberichterstattung kündigt der DFB die wichtigsten Paarungen mit emotionalen Videos im Vorfeld an.

"Aufmerksamkeit für einzigartigen Wettbewerb erhöhen"

"Mit den exklusiven Rechten für den DFB-Pokal der Herren unterstreicht Cittadino seine Position als führender Anbieter im Bereich der DooH-Werbung und beweist, dass DooH mittlerweile als das wirkungsstarke Massenmedium verstanden wird, das es ist", erklärt Christian Helbig, Sales Director von Cittadino. "Die Partnerschaft mit dem DFB ermöglicht es uns, passende Inhalte den Zielgruppen zugänglich zu machen, die wir durch unsere Medien erreichen. An Flughäfen, Autobahnraststätten oder beim Einkaufen haben Wartende und Passanten beispielsweise sehr lange Kontakt mit unseren Screens. Daher sind diese Medien mehr als nur reine Werbeflächen, sie informieren und unterhalten die Zuschauenden. Im Gegenzug erhöht Content wie der DFB-Pokal die Aufmerksamkeit auf das Medium an sich und stärkt somit die Wirkung für unsere Werbekunden."

Kay Dammholz, Abteilungsleiter Medienrechte der DFB GmbH & Co. KG, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen Partner Cittadino die zahlreichen Fans des DFB-Pokals der Herren nun auch unterwegs an deutschen Flughäfen, Autobahnraststätten und in Shopping-Malls erreichen. So können wir die Aufmerksamkeit für unseren einzigartigen Klub-Wettbewerb ebenso erhöhen wie die Werbeflächen für unsere Sponsoren."

Cittadino ist einer der ersten DooH-Anbieter, der Sport – insbesondere den Fußball – mit Live-Ergebnissen auf seine Screens bringt. Die Kooperation mit dem DFB, die im Zuge der laufenden Viertelfinals bereits in der Praxis gestartet ist, spiegelt eine neue Dimension an Interaktion und Engagement für Fußballfans wider. Marken und Unternehmen wiederum profitieren von einer aufregenden Werbemöglichkeit, mit der sie eine leidenschaftliche Zielgruppe an bestimmten Touchpoints ideal erreichen können.

