Christian Wück: "Wir wissen, wo wir Portugal knacken können"

Es wird ernst für die U 17-Junioren: Mit dem Duell gegen Portugal in Debrecen heute (ab 20 Uhr) startet die DFB-Auswahl in die Europameisterschaft in Ungarn. Weitere Gegner in der Gruppenphase sind Frankreich am Samstag (ab 20 Uhr) und Schottland am Dienstag (ab 15 Uhr).

Die deutsche Aufstellung: Schmitt - Kabar, Jeltsch, Dal, Da Silva Moreira - Harchaoui, Ouedraogo - Brunner, Darvich, Herrmann - Moerstedt

"Wir haben eigentlich keine richtige Gruppenphase. Wir haben so eine starke Gruppe, dass wir wirklich jedes Spiel als finales Spiel angehen", sagt DFB-Trainer Christian Wück. "Wir wissen um die Stärken der Portugiesen, wir wissen allerdings auch, wo wir sie knacken können. Wir haben in der U 16 und U 17 schon gegen sie gespielt, von daher kennen die uns, aber wir kennen sie auch. Wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir die Portugiesen auf jeden Fall schlagen."

Kapitän Noah Darvich ergänzt: "Die Vorfreude ist bei uns allen sehr groß. Auch nachdem wir nochmal das Stadion gesehen haben, hier gibt es wirklich perfekte Bedingungen. Wir sind bereit und die Stimmung im Team ist gut. Alle sind gut drauf, alle haben Spaß hier. Wir sind als Team eine gute Einheit geworden, deswegen bin ich sehr zuversichtlich."

[dfb]