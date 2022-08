Auftakt am DFB-Campus: "Die Jungs haben es sehr genossen"

Christian Wück: Lehrgang am Campus gibt "extra Motivation"

Die U 17-Junioren trainierten in dieser Woche zum ersten Mal auf dem DFB-Campus. Im Interview mit DFB.de spricht Trainer Christian Wück über den dreitägigen Aufenthalt im neuen Zuhause des DFB, die anstehende EM-Qualifikation und seine Saisonziele mit der Mannschaft.

DFB.de: Herr Wück, Sie betreuen den Jahrgang 2006, die aktuellen U 17-Junioren, bereits seit zwei Jahren als Trainer. Mit welchen Eindrücken gehen Sie nun in Ihre dritte Saison mit diesem Jahrgang?

Christian Wück: Wir sind auf einem guten Weg. Mein Trainerteam und ich hatten nun zwei Jahre Zeit, den Talente-Pool des Jahrgangs 2006 zu sichten und die Jungs zu fördern. Beim jetzigen Kurzlehrgang auf dem DFB-Campus bestand unser Kader bewusst aus Spielern, die bei unserem Sichtungsturnier im April aufgefallen sind. Das sind also eher die Spieler, die noch ein wenig hinter den Top-Talenten des Jahrgangs stehen, hier aber gezeigt haben, dass wir sehr gute Alternativen haben.

DFB.de: Warum war es Ihnen wichtig, sich gerade von den angesprochenen Spielern noch einmal ein umfassendes Bild zu machen?

Wück: Einige der Jungs sind während der Coronazeit ein wenig in ihrer individuellen Entwicklung zurückgeworfen worden, haben diesen Rückstand mittlerweile aber sehr gut aufgeholt. Natürlich haben wir nach wie vor viele Positionen, auf denen wir mit den Top-Talenten des Jahrgangs sehr gut besetzt sind, andererseits aber auch Positionen, auf denen wir noch nach Alternativen suchen. Deshalb haben wir diesen Kurzlehrgang durchgeführt, bei dem sich einige Spieler empfohlen haben.

DFB.de: Welche Eindrücke nehmen Sie sonst vom Training auf dem neuen DFB-Campus mit?

Wück: Für uns war es der erste Lehrgang am Campus. Die Jungs haben es sehr genossen, auf diesen super Plätzen und unter solch guten Bedingungen trainieren zu können. Dass wir nun auch so in die Heimat des DFB integriert wurden, gibt uns definitiv extra Motivation für die anstehenden Aufgaben.

DFB.de: Sie sprechen die kommenden Aufgaben bereits an: Wie sieht der Fahrplan für die U 17-Junioren in den nächsten Monaten aus?

Wück: Zunächst steht für uns im September ein Vier-Nationen-Turnier in Duisburg an. Die Spiele gegen Belgien, Israel und Uruguay werden ein erster Gradmesser für die Mannschaft sein. Dort wollen wir uns gut präsentieren und für die dann folgende EM-Qualifikation einspielen.

DFB.de: Auf dem Weg zur U 17-Europameisterschaft 2023 in Ungarn geht es für Sie im Oktober in Moldawien neben den Gastgebern auch gegen Lettland und die Slowakei. Was haben Sie sich für die EM-Qualifikation vorgenommen?

Wück: Das Ziel ist ganz klar: Wir wollen uns für die EM qualifizieren und dort perspektivisch eine gute Rolle spielen. Bis dahin ist es aber noch ein sehr weiter Weg. Wir fokussieren uns erstmal auf die anstehenden Aufgaben und wollen uns dabei so gut wie möglich präsentieren. Dann geht es für uns auch darum, als Team noch stärker zusammenzuwachsen und die Prozesse fortzuführen, die wir vor allem in der U 16 begonnen haben. Wichtig wird sein, diese positiven Entwicklungen mit den entsprechenden sportlichen Ergebnissen zu untermauern.

DFB.de: An diesem Wochenende startet sowohl in der A- als auch in der B-Junioren-Bundesliga die Saison. Wie genau verfolgen Sie die beiden Ligen, in denen viele Ihrer Spieler zum Einsatz kommen?

Wück: Wir werden in den kommenden Wochen viel bei den Vereinen unserer Nationalspieler unterwegs sein und beobachten die Spiele der Junioren-Bundesligen ganz genau, um den Leistungsstand aller Spieler zu scouten. Dort können sich die Jungs in ihren Altersklassen regelmäßig auf sehr hohem Niveau messen und die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung gehen. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir für die anstehenden Aufgaben mit der Nationalmannschaft einen guten Kader haben werden.

[hr]