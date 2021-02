Christian Titz neuer Trainer in Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat Christian Titz als neuen Cheftrainer seiner Drittligamannschaft verpflichtet. Der 49 Jahre alte Fußball-Lehrer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, der für die 3. Liga Gültigkeit besitzt. Titz, der zuletzt bei Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West tätig war, wird das FCM-Team bereits auf das Spiel am Montag (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) bei Türkgücü München vorbereiten und bei der Partie auch auf der Bank Platz nehmen. Der gebürtige Mannheimer tritt beim Tabellenvorletzten in Magdeburg die Nachfolge des zurückgetreten Thomas Hoßmang an.

"Wir sind sehr froh, dass es uns innerhalb weniger Tage gelungen ist, Christian Titz für den 1. FC Magdeburg zu gewinnen", sagt FCM-Sportdirektor Otmar Schork. "Mit ihm haben wir einen neuen Impuls gesetzt und gehen jetzt gemeinsam die Mission Klassenverbleib in der 3. Liga an. Er verfügt über viel Erfahrung, hat bereits in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga gearbeitet. Es gilt jetzt, schnell die Mannschaft zu erreichen und in eine erfolgreichere Zukunft zu führen."

Für den HSV in der Bundesliga

Christian Titz durchlief als aktiver Spieler unter anderem die Jugendabteilung des SV Sandhausen. Im Männerbereich spielte er für die SG Egelsbach und den SC Idar-Oberstein. Seine ersten Schritte als Trainer machte Titz von 2000 bis 2004 bei der U 19-Mannschaft von Alemannia Aachen. Über den 1. FC Passau kam er 2009 zum FC Viktoria Köln und stand anschließend von 2011 bis 2014 beim FC 08 Homburg an der Seitenlinie.

Im Juli 2015 wechselte er zum Hamburger SV, betreute dort zunächst das U 17-Team, dann die U 21 in der Regionalliga Nord sowie von März bis Oktober 2018 schließlich die Profimannschaft der Hanseaten. In der Bundesliga verbuchte er für den HSV in acht Spielen vier Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen. In der 2. Bundesliga waren es in zehn Partien fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt stand Titz von Juli 2019 bis Juni 2020 beim West-Regionalligisten Rot-Weiss Essen unter Vertrag. In dieser Zeit standen nach 25 Punktspielen 17 Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlage zu Buche.

