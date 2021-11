Christian Okun neu im DFB-Vorstand

Auf seiner außerordentlichen Sitzung am Freitag hat das DFB-Präsidium Christian Okun mit sofortiger Wirkung in den DFB-Vorstand berufen. Christian Okun war zuvor auf dem außerordentlichen Verbandstag des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) am 29. Oktober 2021 als Nachfolger von Dirk Fischer zum neuen Präsidenten des HFV gewählt worden.

Nach Bestätigung der Neubesetzung durch das DFB-Präsidium gehört Okun nun auch dem DFB-Vorstand an.

[dfb]