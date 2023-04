Christian Keller in DFB-Vorstand berufen

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main hat das DFB-Präsidium mit sofortiger Wirkung Dr. Christian Keller als Nachfolger von Fredi Bobic in den DFB-Vorstand berufen. Das DFB-Präsidium folgte damit dem Antrag des DFL e.V., dessen Mitgliederversammlung den Geschäftsführer des 1. FC Köln als Nachfolger von Fredi Bobic benannt hatte.

Der personelle Wechsel basiert auf Bobics Ausscheiden als Geschäftsführer von Hertha BSC Ende Januar 2023, in dessen Folge Bobic am 1. Februar sein Amt im DFB-Vorstand niedergelegt hatte. Mit Christian Keller hat die DFL nun wieder zwölf Vertreter im DFB-Vorstand.